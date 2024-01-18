Перевірки документів і викрадення людей: омбудсмен визнав, що воєнкоми порушували Конституцію — чи покарають винних?

Перша версія законопроєкту про мобілізацію передбачала суттєве розширення повноважень воєнкомів. При цьому омбудсмен Дмитро Лубінець визнає, що дії працівників ТЦК і без того порушували права українців. Фокус дізнався, чи зміняться підходи до мобілізації та чи покарають тих, хто вступав незаконно.

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Законопроєкт про мобілізацію містить норми, які прямо порушують Конституцію України. Насамперед це стосується додаткових повноважень, якими хочуть наділити працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК). Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв'ю NV, що щодня спостерігає проблеми в роботі військкоматів.

Прямі порушення Конституції, за його словами, стосуються надання працівникам ТЦК можливості перевіряти документи у громадян. У присутності членів профільного комітету Верховної Ради Лубінець мав змогу висловити всі зауваження міністру оборони Рустему Умєрову, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і начальнику Генштабу Сергію Шапталі. Реакція Міністерства оборони була абсолютно адекватною і швидкою, розповів Лубінець про процес обговорення документа.

"Я прямо показав, що ТЦК — це військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично в нас запроваджено військовий статус. Це пряма норма нашої Конституції. Я не зрозумів, якщо у нас усі бачать проблеми в діяльності ТЦК, чому ми додаємо їм повноваження перевіряти документи?" — запитав він.

В Україні існують органи, які мають право перевіряти документи. Насамперед це Національна поліція, Держприкордонслужба і Національна гвардія, але точно не військові, пояснив омбудсмен.

Друге питання — примусове затримання і доставлення громадян до ТЦК. У воєнкомів також немає на це прав. Ще одна суперечлива норма — вплив керівника ТЦК на те, чи буде громадянин України розпоряджатися своїм майном, чи ні. Це нонсенс, коли військовий ухвалює рішення, що хтось не може продати свою квартиру, пояснив Лубінець.

"Для цього є відповідні органи виконавчої влади. Прописуйте це, якщо ви через цю призму хочете збільшити потік мобілізованих в Україні", — уточнив він.

Військкоми обмежують українців у правах: що говорить Конституція?

У статті 17 Конституції України сказано, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки — це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Оборона України, захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності покладаються на Збройні сили України.

Забезпечення держбезпеки та захист держкордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організацію і порядок діяльності яких визначають законом.

"Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їхній діяльності", — йдеться в основному законі країни.

Зауважимо, що в Конституції України не прописано, що захищати Україну потрібно зі зброєю в руках, багато українців виконують важливу роботу і допомагають армії в тилу. Однак часто співробітники ТЦК виправдовують свої незаконні дії тим, що кожен українець повинен дотримуватися Конституції в частині захисту країни.

За оцінками правозахисника, виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павличенка, багато українців свідомо не хочуть виконувати конституційні обов'язки із захисту батьківщини.

"Вважати, що кожен на своєму місці краще виконує обов'язки, ніж якби він був у ЗСУ... Краще, ніж копати окопи або ремонтувати техніку, — все це наше особисте бачення, воно не збігається із законами і говорити про порушення якихось конституційних прав я б не став. Це або маніпуляція, або нерозуміння", — вважає він.

Оборона України, захист суверенітету та її територіальної цілісності покладаються на ЗСУ, але армія формується на підставі закону про військовий обов'язок і військову службу. Усі військовозобов'язані мають виконувати цей обов'язок, додав він.

"ЗСУ це ж весь резерв, не тільки кадрові офіцери, які воюють сьогодні. У резерв входять і ветерани, які відслужили, і військовозобов'язані для резерву", — підсумував правозахисник.

Військкоми порушили закони: чи вдасться покарати винних?

Український омбудсмен підтвердив те, що було заборонено ще до обговорень законопроекту про мобілізацію. Співробітники ТЦК не мали права перевіряти документи, тим паче примусово затримувати і відвозити чоловіків, каже Фокусу адвокат у сфері військового права Микола Максимов.

Військові можуть перевіряти документи, якщо цивільний опинився на об'єктах із певним рівнем доступу, включно з блокпостами.

"Зверну увагу, що після появи відеозаписів в інтернеті, де когось вантажать насильно в намисто, ТЦК одразу призначає службові перевірки. Якби в них були відповідні права, ніхто б не влаштовував перевірки та дисциплінарні стягнення. Просто суспільство вже розцінює таку поведінку воєнкомів як норму: "запхали в машину — що ж, буває", — пояснює юрист.

Говорячи про методи мобілізації без порушення закону працівниками ТЦК, Максимов наголошує на необхідності "замінити батіг пряником". Варто впровадити різного роду мотиваційні механізми і проводити адекватну інформаційну політику щодо мобілізації.

"Покажіть приклади грамотного використання людських ресурсів виходячи зі спеціальностей цивільних. Інженери мають служити в інженерних військах, а не опинятися на першій лінії. Відправте людей на стратегічно важливі підприємства", — порадив Максимов.

Прогалина в мобілізаційному законодавстві полягає в тому, що в ньому не прописано процедуру вручення повістки і як змусити громадянина після цього з'явитися до ТЦК у встановлений термін. Тим часом, військовим треба формувати мобілізаційний резерв, адже його відсутність загрожує існуванню країни, додає правозахисник Олександр Павличенко.

"Ми можемо програти війну і потім скільки завгодно говорити про неможливість виконати мобілізаційний план через те, що [військкоми] не зупиняли на вулицях чоловіків. Робота ТЦК на вулицях — це спосіб перевірити, чи дійсно людина стоїть на військовому обліку. Чи актуалізувала вона свої персональні дані", — міркує фахівець.

На думку заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Мисягіна, скоро українці почнуть поступово забувати про незаконні дії працівників ТЦК. Для цього потрібно запустити в дію закон №10062 "Про удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану". Крім цього, варто ухвалити й обговорюваний усіма законопроєкт про мобілізацію.

"Розумієте, відео з порушеннями співробітників ТЦК, які поширюють у соцмережах, мають і інший бік медалі. Людину просять показати документи в присутності поліцейських, а вона відмовляється. Чому так відбувається (воєнкоми порушують права українців — ред.), не знаю. Запитайте в Олександра Сирського [командувач Сухопутних військ ЗСУ], ТЦК же йому підпорядковуються", — відреагував політик.

Постраждалим від незаконних дій воєнкомів нардеп рекомендує звертатися до судів і доводити свою правоту. Можливо, завдяки позовним заявам вдасться покарати воєнкомів, відповідальних за порушення прав людини.

"Потрібно вирішувати все в правовому полі. У нас же правова держава, ми ж не Росія... Є суди, адвокати — будь ласка, доводьте", — підсумовує Мисягін.

Фокус раніше писав про порядок броні від мобілізації в Україні. Щоб забронювати працівника, роботодавцю треба подати пропозицію до військової адміністрації з обґрунтуванням необхідності бронювання.

Нагадаємо, тим, хто доглядає за особами з III-ю групою інвалідності, прийомним батькам та опікунам хочуть повернути право на відстрочку від мобілізації. Спочатку в новій редакції законопроєкту про мобілізацію право на відстрочку від служби хотіли передбачити виходячи з конкретних захворювань.