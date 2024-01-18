Проверки документов и похищения людей: омбудсмен признал, что военкомы нарушали Конституцию – накажут ли виновных?

Первая версия законопроекта о мобилизации предусматривала существенное расширение полномочий военкомов. При этом омбудсмен Дмитрий Лубинец признает, что действия работников ТЦК и без того нарушали права украинцев. Фокус узнал, изменятся ли подходы к мобилизации и накажут ли тех, кто поступал незаконно.

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Законопроект о мобилизации содержит нормы, прямо нарушающие Конституцию Украины. Прежде всего, это касается дополнительных полномочий, которыми хотят наделить работников территориальных центров комплектования (ТЦК). Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью NV, что каждый день наблюдает проблемы в работе военкоматов.

Прямые нарушения Конституции, по его словам, касаются предоставления работникам ТЦК возможности проверять документы у граждан. В присутствии членов профильного комитета Верховной Рады у Лубинца была возможность высказать все замечания министру обороны Рустему Умерову, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и начальнику Генштаба Сергею Шаптале. Реакция Министерства обороны была абсолютно адекватной и быстрой, рассказал Лубинец о процессе обсуждения документа.

"Я напрямую показал, что ТЦК — это военные подразделения. Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус. Это прямая норма нашей Конституции. Я не понял, если у нас все видят проблемы в деятельности ТЦК, почему мы добавляем им полномочия проверять документы?" — спросил он.

В Украине существуют органы, которые имеют право проверять документы. В первую очередь это Национальная полиция, Госпогранслужба и Национальная гвардия, но точно не военные, объяснил омбудсмен.

Второй вопрос — принудительное задержание и доставка граждан в ТЦК. У военкомов также нет на это прав. Еще одна противоречивая норма — влияние руководителя ТЦК на то, будет ли гражданин Украины распоряжаться своим имуществом, или нет. Это нонсенс, когда военный принимает решение, что кто-то не может продать свою квартиру, пояснил Лубинец.

"Для этого есть соответствующие органы исполнительной власти. Прописывайте это, если вы через эту призму хотите увеличить поток мобилизованных в Украине", — уточнил он.

Военкомы ограничивают украинцев в правах: что говорит Конституция?

В статье 17 Конституции Украины сказано, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности — это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа. Оборона Украины, защита суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности возлагаются на Вооруженные силы Украины.

Обеспечение госбезопасности и защита госграницы Украины возлагаются на соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы государства, организация и порядок деятельности которых определяются законом.

"Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности", — говорится в основном законе страны.

Заметим, что в Конституции Украины не прописано, что защищать Украину нужно с оружием в руках, многие украинцы делают важную работу и помогают армии в тылу. Однако часто сотрудники ТЦК оправдывают свои незаконные действия тем, что каждый украинец должен соблюдать Конституцию по части защиты страны.

По оценкам правозащитника, исполнительного директора Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александра Павличенко, многие украинцы сознательно не хотят выполнять конституционные обязанности по защите родины.

"Считать, что каждый на своем месте лучше выполняет обязанности, чем если бы он был в ВСУ… Лучше, чем копать окопы или ремонтировать технику — все это наше личное видение, оно не совпадает с законами и говорить о нарушениях каких-то конституционных прав я бы не стал. Это или манипуляция, или непонимание", — считает он.

Оборона Украины, защита суверенитета и ее территориальной целостности возлагаются на ВСУ, но армия формируется на основании закона о воинской обязанности и военной службе. Все военнообязанные должны выполнять эту обязанность, добавил он.

"ВСУ это же весь резерв, не только кадровые офицеры, которые воюют сегодня. В резерв входят и отслужившие ветераны, и военнообязанные для резерва", — заключил правозащитник.

Военкомы нарушили законы: удастся ли наказать виновных?

Украинский омбудсмен подтвердил то, что было запрещено еще до обсуждений законопроекта о мобилизации. Сотрудники ТЦК не обладали правом проверять документы, тем более принудительно задерживать и увозить мужчин, говорит Фокусу адвокат в сфере военного права Николай Максимов.

Военные могут проверять документы, если гражданский оказался на объектах с определенным уровнем доступа, включая блокпосты.

"Обращу внимание, что после появления видеозаписей в интернете, где кого-то грузят насильственно в бусы, ТЦК сразу назначает служебные проверки. Если бы у них были соответствующие права, никто бы не устраивал проверки и дисциплинарные взыскания. Просто общество уже расценивает такое поведение военкомов как норму: "запихали в машину — что ж, бывает", — объясняет юрист.

Говоря о методах мобилизации без нарушения закона работниками ТЦК, Максимов подчеркивает необходимость "заменить кнут пряником". Стоит внедрить различного рода мотивационные механизмы и проводить адекватную информационную политику по мобилизации.

"Покажите примеры грамотного использования людских ресурсов исходя из специальностей гражданских. Инженеры должны служить в инженерных войсках, а не оказываться на первой линии. Отправьте людей на стратегически важные предприятия", — посоветовал Максимов.

Пробел в мобилизационном законодательстве состоит в том, что в нем не прописана процедура вручения повестки и как заставить гражданина после этого явиться в ТЦК в установленный срок. Между тем, военным надо формировать мобилизационный резерв, ведь его отсутствие угрожает существованию страны, добавляет правозащитник Александр Павличенко.

"Мы можем проиграть войну и потом сколько угодно говорить о невозможности выполнить мобилизационный план из-за того, что [военкомы] не останавливали на улицах мужчин. Работа ТЦК на улицах — это способ проверить, действительно ли человек стоит на воинском учете. Актуализировал ли он свои персональные данные", — рассуждает специалист.

По мнению заместителя главы Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрия Мысягина, скоро украинцы начнут постепенно забывать о незаконных действиях работников ТЦК. Для этого нужно запустить в действие закон №10062 "Об усовершенствование порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения". Кроме этого, стоит принять и обсуждаемый всеми законопроект о мобилизации.

"Понимаете, видео с нарушениями сотрудников ТЦК, распространяемые в соцсетях, имеют и другую сторону медали. Человека просят показать документы в присутствии полицейских, а он отказывается. Почему так происходит (военкомы нарушают права украинцев — ред.), не знаю. Спросите у Александра Сырского [командующий Сухопутными войсками ВСУ], ТЦК же ему подчиняются", — отреагировал политик.

Пострадавшим от незаконных действий военкомов нардеп рекомендует обращаться в суды и доказывать свою правоту. Возможно, благодаря исковым заявлениям удастся наказать военкомов, ответственных за нарушения прав человека.

"Нужно решать все в правовом поле. У нас же правовое государство, мы ведь не Россия… Есть суды, адвокаты — пожалуйста доказывайте", — заключает Мысягин.

Фокус ранее писал о порядке брони от мобилизации в Украине. Чтобы забронировать работника, работодателю надо подать предложение в военную администрацию с обоснованием необходимости бронирования.

Напомним, ухаживающим за лицами с III-й группой инвалидности, приемным родителям и опекунам хотят вернуть право на отсрочку от мобилизации. Изначально в новой редакции законопроекта о мобилизации право на отсрочку от службы хотели предусмотреть исходя из конкретных заболеваний.