В зоне риска люди с "невидимыми" заболеваниями: кого власти хотят лишить отсрочки от призыва

Справки об инвалидности могут перестать гарантировать отсрочку от мобилизации. Власти рассматривают возможность прописать перечень конкретных заболеваний, при которых человека признают либо годным, либо нет для прохождения службы. Фокус разбирался, кого могут лишить отсрочки.

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В новой редакции законопроекта о мобилизации право на отсрочку может быть предусмотрено не для группы инвалидности, а для конкретных заболеваний. Такое мнение высказала нардеп СН Елена Мошенец 14 января в эфире телемарафона.

По информации политика, последний вариант документа предполагает перечень заболеваний, которые позволят человеку либо получить отсрочку от мобилизации, либо — быть мобилизованным.

"Это касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей. Там также должны быть определены моменты, связанные с этим", — сказала Мошенец.

Нардеп отметила, что есть заболевания, с которыми можно выполнять определенные обязанности. Политик не уточнила, о каких именно проблемах со здоровьем может идти речь. Однако добавила, что есть заболевания, при которых ни в коем случае человека нельзя отправлять на службу. В качестве примера Мошенец привела туберкулез.

"Мы понимаем, что если человек с таким заболеванием попадает в группу людей — это потенциальный риск для всех. Каждый, кто встает на защиту Украины, независимо, это тыл или более передовые линии, там не должно создаваться проблем из-за того, что человек имеет те или иные заболевания, которые нуждаются в постоянном лечении. И это будет учтено, над этим работает профильное министерство", — сказала нардеп.

О том, что группы инвалидности в законопроекте о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы заменят на перечень болезней подтвердила нардеп Марьяна Безугла. Политик отметила, что подобное предложение связано с тем, что Минздрав намерен ликвидировать МСЭК и группы инвалидности, что отвечает мировой практике и снизит коррупционные риски. Однако финального решения пока нет.

"Такой вариант действительно обсуждался: убрать группы инвалидности из закона и написать, что порядок определяется Кабмином. И тогда Кабмин будет определять, например, что онкобольные или больные туберкулезом не подлежат призыву, а часть лиц с третьей группой инвалидности — подлежат. Эти предложения шли от Главнокомандующего ВС Украины Залужного, о чем он публично отметил в брифинге, а затем идею развил медицинский комитет Верховной Рады Украины и Министерство здравоохранения Украины", — сообщила нардеп.

Убрать группы инвалидности

В комментарии Фокусу нардеп Елена Мошенец отметила, что новую версию законопроекта будет подавать Кабмин и нардепы пока не знают деталей — при каких именно заболеваниях людей с инвалидностью могут мобилизовать.

"Мы тоже ждем обновленный текст", — сказала политик.

В статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву во время мобилизации люди с инвалидностью не подлежат. Однако в первой версии законопроекта, который должен кардинально изменить подход к призыву во время военного положения, Кабмин предлагал оставить право на отсрочку только для первой и второй групп инвалидности, так как эти люди требуют постоянного наблюдения и ухода, а потому не могут проходить службу в армии.

Первую или вторую группы инвалидности присваивают в случае тяжелых функциональных нарушений в организме. В частности — при отсутствии глаз, культи на уровне средней трети бедра и выше, культи кистей с отсутствием всех фаланг четырех пальцев. А также при расстройстве психи — шизофрении, биполярном расстройстве.

Третья группа инвалидности считается более "легкой", хотя в перечне заболеваний есть ампутации конечностей. А также:

отсутствие легкого или глаза;

двухсторонняя глухота;

паралич или отсутствие кисти;

дефект костей черепа;

полная тиреоидэктомия (удаление щитовидной железы);

искусственный клапан сердца;

отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого пальца;

врожденный или приобретенный вывих тазобедренных суставов или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функций;

отсутствие одной почки с патологией другой;

карликовость с ростом ниже 130 см у мужчин и 120 см у женщин.

Эксперты в беседе с Фокусом предполагали, что людей, которым присвоили третью группу инвалидности по ряду заболеваний, в теории могут направить на прохождение определенной службы в тылу. Например, на работу делопроизводителями, бухгалтерами. Такой люди могут помогать копать траншеи, приносить боеприпасы или готовить еду для солдат.

Главный критерий — состояние здоровья

Эксперты отмечают, что заинтересованность политиков в том, чтобы убрать из закона о мобилизации группы инвалидности, заменив их перечнем конкретных заболеваний, связана с тем, что не так давно справки о присвоении инвалидности можно было купить, не имея проблем со здоровьем.

"Я хорошо помню времена, когда целые села во Львовской области, откуда я родом, состояли из людей с инвалидностью. Работы не было, справки продавались налево и направо, и многие пользовались возможностью получить выплаты от государства. Большинство получали инвалидность из-за проблем с ментальным здоровьем", — говорит Фокусу адвокат Олег Леонтьев.

По этой причине определяющим фактором, по мнению эксперта, должно быть реальное состояние здоровья человека, а не наличие группы. Однако для этого нужно не просто прописать перечень заболеваний, при которых человек имеет право на отсрочку, а усилить контроль за работой военно-врачебных комиссий. Как известно за время военного положения появилось огромное количество жалоб на выводы ВВК, которые не соответствуют реальному состоянию здоровья призывников.

"У меня есть много клиентов с инвалидностью, которые проходят сейчас службу. Некоторые — по собственному желанию. Однако есть и несправедливость — если ты военнослужащий и получил инвалидность, тебя не увольняют, пока ВВК не признает, что ты не годен к прохождению службы по состоянию здоровью. А если ты военнообязанный с инвалидностью третьей группы — у тебя есть право на отсрочку от мобилизации. Как показала практика, главным критерием в этом вопросе все таки должно быть не наличие инвалидности, а состояние здоровья человека", — продолжает Леонтьев.

Другой эксперт отмечает, что предложения властей могут быть целесообразным только для ряда заболеваний, относящихся к третьей группе инвалидности. Однако в этом случае вместе с решением, что человек с проблемами со здоровьем годен для прохождения службы, ВВК обязательно должны указывать степень нагрузки, которая допустима для военнослужащего.

"Должна быть не просто отметка — годен или нет. ВВК должна давать заключение про возможность привлекать военнообязанного только к конкретным видам работам. Потому что в армии разбираться не будут, если их не поставить в рамки правового поля. Если у человека, допустим, нет пальцев, он наглядно покажет, что не может выполнять какую-то деятельность. А человек с "невидимыми" заболеваниями — допустим, гипертонией третьей степени, ничего доказать не может и через месяц от такой нагрузки получит инсульт — и все. Поэтому комиссия должна четко определить этот вопрос", — говорит Фокусу адвокат юридической компании Riyako & Partners Николай Максимов.

Напомним, 12 января президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу законопроекта о мобилизации. Гарант отметил, что законопроект о мобилизации должен быть справедливым.

Также Фокус писал, что о возможности мобилизации украинских нардепов. По состоянию на январь 2024 года в Верховной Раде работает 401 народный депутат, около 100 из них могут вступить в ряды Сил обороны.