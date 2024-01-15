Примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать, — нардеп (видео)

Нужно выработать норму, как сохранить действующей Верховную Раду, ведь врагу выгодно сделать правительство недееспособным, рассказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

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По состоянию на январь 2024 года в Верховной Раде Украины работает 401 народный депутат, примерно 100 из них подлежат мобилизации и могут вступить в ряды Сборных сил. Об этом заявил нардеп и первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

Новый законопроект о мобилизации "не имел шансов"

По его словам, новый законопроект о мобилизации "не имел шансов" прохождения в своем первоначальном виде в Верховной Раде и правительству, чтобы это осознать, нужно было три недели.

"Сейчас законопроект отозван. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны наработал предложения. Ожидаем, что новую версию предложит Кабмин, а документы готовит Министерство обороны", — отмечает Цимбалюк.

Кроме того, нардеп отметил, что правительству нужно совершенствовать действующее законодательство по вопросам мобилизации военнообязанных, в частности особое внимание следует уделять демобилизации срочников.

"Мобилизация должна быть справедливой. Нужно немедленно демобилизовать всех срочников. Эти люди уже отслужили свои сроки, их нужно отпустить домой", — отметил он.

Мобилизация народных депутатов: детали

Также Цимбалюк заявил, чтобы в Украине "наступила справедливость" по мобилизации, то народные депутаты также должны служить в армии. Однако, нардеп отметил, что при этом нужно выработать норму, как сохранить действующей Верховную Раду.

"В период военного положения враг заинтересован, чтобы в парламентско-президентской республике была недееспособная Верховная Рада. Которая не сможет принимать законы, продолжать военное положение, мобилизацию, а для этого нужно 300 нардепов", — говорит он.

Кроме того, Цимбалюк напомнил, что сейчас в Раде работает 401 народный депутат, примерно 100 из них можно мобилизовать.

"Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации, то есть женщины, многодетные мужчины, кто имеет трое и более детей в семье. Также те, кому исполнился возраст 60+, то примерно сотню народных депутатов сегодня можно мобилизовать", — подчеркнул Цимбалюк.

По его словам, тогда все граждане и гражданское общество Украины в целом, будет осознавать, что в государстве "наступает справедливость по мобилизации".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 января сказал, что не видел конечного варианта законопроекта о мобилизации. Глава государства признал, что для него главное — это справедливость документа.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 11 января заявил о готовности внести на согласование Кабмина новую редакцию законопроекта. Будут учитываться все предложения, согласованные с депутатами.