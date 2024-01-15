Приблизно сотню народних депутатів можна мобілізувати, — нардеп (відео)

Потрібно виробити норму, як зберегти чинною Верховну Раду, адже ворогу вигідно зробити уряд недієздатним, розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.

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Станом на січень 2024 року у Верховній Раді України працює 401 народний депутат, приблизно 100 з них підлягають мобілізації та можуть вступити до лав Збірних сил. Про це заявив нардеп та перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Новий законопроєкт про мобілізацію "не мав шансів"

За його словами, новий законопроєкт про мобілізацію "не мав шансів" проходження у своєму початковому вигляді у Верховній Раді і уряду, аби це усвідомити, потрібно було три тижні.

"Наразі законопроєкт відкликаний. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони напрацював пропозиції. Очікуємо, що нову версію запропонує Кабмін, а документи готує Міністерство оборони", — наголошує Цимбалюк.

Крім того, нардеп наголосив, що уряду потрібно вдосконалювати чинне законодавство з питань мобілізації військовозобовʼязаних, зокрема особливу увагу варто приділяти демобілізації строковиків.

"Мобілізація має бути справедливою. Потрібно негайно демобілізувати всіх строковиків. Ці люди вже відслужили свої терміни, їх потрібно відпустити додому", — зауважив він.

Мобілізація народних депутатів: деталі

Також Цимбалюк заявив, аби в Україні "наступила справедливість" щодо мобілізації, то народні депутати також повинні служити у війську. Однак, нардеп зазначив, що при тому потрібно виробити норму, як зберегти чинною Верховну Раду.

"В період воєнного стану ворог зацікавлений, щоб у парламентсько-президентській республіці була не дієздатна Верховна Рада. Яка не зможе ухвалювати закони, продовжувати воєнний стан, мобілізацію, а для цього потрібно 300 нардепів", — каже він.

Крім того, Цимбалюк нагадав, що нині у Раді працює 401 народний депутат, приблизно 100 з них можна мобілізувати.

"Якщо відкинути тих, хто не підлягає мобілізації, тобто жінки, багатодітні чоловіки, хто має троє і більше дітей в родині. Також ті, кому виповнився вік 60+, то приблизно сотню народних депутатів сьогодні можна мобілізувати", — наголосив Цимбалюк.

За його словами, тоді всі громадяни та громадянське суспільство України загалом, буде усвідомлювати, що у державі "наступає справедливість щодо мобілізації".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 січня сказав, що не бачив кінцевого варіанту законопроєкту про мобілізацію. Голова держави визнав, що для нього головне — це справедливість документа.

Міністр оборони України Рустем Умєров 11 січня заявив про готовність внести на погодження Кабміну нову редакцію законопроєкту. Враховуватимуться всі пропозиції, узгоджені з депутатами.