Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, — Умєров

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова новий текст писали з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Міністерство оборони України заявило, що готове вносити на погодження Уряду нову редакцію законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації. Про це у четвер, 11 січня, повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

"Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, нову редакцію законопроєкту готові відправити на погодження Кабінету міністрів уже в найближчий час.

"Готові виносити його на погодження уряду в найближчий час. Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", — наголосив міністр.

Крім того, він зазначив, що представники всіх фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств працювали пів року над мобілізаційним законопроєктом.

За його словами, оновлений законопроєкт, зокрема, має встановити чіткий термін служби по мобілізації, адже українські військовослужбовці "потребують ротацій та відпусток".

"Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно", — додав Умєров.

Також він підтвердив, що після реєстрації законопроєкту у парламенті команда Міноборони, головнокомандувач Валерій Залужний, начальником Генштабу Сергій Шаптала брали участь в обговореннях та закритих нарадах.

"Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження", — запевнив Умєров.

За словами міністра оборони, наразі "критично важливі" для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій "політизуються та гальмуються", що є "неприпустимим в часи великої війни".

Законопроєкт про мобілізацію: що відомо

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають зміни до мобілізації в Україні та нововведення щодо військового обліку громадян. У документі уряд, зокрема, пропонував знизити віковий поріг із 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі положення нового законопроєкту уряду щодо мобілізації та військової служби обмежують права громадян України та порушують принципи Конституції.

11 січня Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради законопроєкт про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.