"Знято з розгляду": Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію

За результатами наради було ухвалено рішення, що законопроєкт повертається ініціатору, тобто Кабміну.

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Кабінет міністрів України відкликав із Верховної Ради законопроєкт про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про це повідомляється на сайті ВР.

Йдеться про законопроєкт №10378. У статусі документа сказано, що 11 січня "проєкт відкликано та знято з розгляду".

Так, сьогодні відбулася закрита нарада, на якій були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров та керівництво Верховної ради.

За результатами наради, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, було ухвалено рішення, що законопроєкт повертається ініціатору, тобто Кабміну.

Законопроєкт про посилення мобілізації повертається Кабміну

11 січня народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк пояснив, що після оновлення у системи Верховної Ради законопроєкт отримає статус "відкликаний".

"При тому, що всі інші 4 альтернативні законопроєкти залишаються в статусі поданих і в теорії можуть бути колись розглянуті (звичайно, цього не буде)", — додав Железняк.

Нагадаємо, що Давид Арахамія повідомляв, що із законопроєкту про мобілізацію можуть прибрати норму про блокування банківських карток та рахунків ухилянтів, розповіли журналісти з посиланням на джерело в Раді

10 січня нардепутат від "Батьківщини" і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко розповів про правки до законопроєкту про мобілізацію, які обговорювали на засіданні комітету 9 січня.