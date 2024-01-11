Кабмін відкликав законопроєкт про посилення мобілізації в Україні, — нардеп

Депутат Ярослав Железняк зазначив, що альтернативні проєкти закону про мобілізацію також не розглядатимуть. З його слів, найближчим часом законопроєкт вносити знову не будуть.

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Кабінет міністрів України проголосував за відкликання законопроєкту №10378, який мав внести зміни у мобілізацію. Про це 11 січня повідомив народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Формальна процедура насправді", — зазначив парламентар.

Він пояснив, що після оновлення у системи Верховної Ради законопроєкт отримає статус "відкликаний".

"При тому, що всі інші 4 альтернативні законопроєкти залишаються в статусі поданих і в теорії можуть бути колись розглянуті (звичайно, цього не буде)", — додав Железняк.

Публікація Ярослава Железняка від 11 січня Фото: Скриншот

Депутат пояснив, що буде з проєктом закону про мобілізацію після відкликання урядом. З його слів, документ "ніхто не повертає в Раду", тож норми по термінах більше не становлять проблему.

"Але це ще одне підтвердження, що далі законопроєкт не будуть перевносити (як мінімум в такому вигляді й найближчим часом)", — пояснив Железняк.

Публікація Ярослава Железняка від 11 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 11 січня нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили, що оборонний комітет ВР не виноситиме на розгляд законопроєкт №10378. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що документ повернули на доопрацювання ініціатору.

Депутат Олексій Гончаренко зазначав, що ухвалювати законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, "не можна".