Посилення мобілізації: нардеп розповів, яким може бути підсумковий законопроєкт (відео)

За словами Вадима Івченка, комітет ВР з нацбезпеки може рекомендувати внести кілька правок до документа, які стосуються демобілізації, права на відстрочку і тимчасових заходів обмежень.

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В Україні найближчими днями можуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію №10378, який зараз активно обговорюють у Верховній Раді. Народний депутат від політичної сили "Батьківщина" і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в коментарі "Радіо Свобода" розповів, які правки обговорювали на засіданні 9 січня.

За його словами, насамперед на засіданні комітету йшлося про дискрецію людей, які перебувають на передовій і в тилу. Тобто, ті громадяни, які на лінії фронту виконували бойові завдання протягом 12 місяців можуть бути демобілізовані або їм можуть видати відпустку на два роки.

Друге питання, яке було проговорено, стосувалося права на відстрочку деяких категорій громадян.

"Однозначно ми маємо законодавчо закріпити те, що третя група інвалідності має залишитися, і люди, які доглядають за людьми, які мають третю групу інвалідності, чи то жінки, чи то батьки, мають теж у законі себе бачити", — заявив Вадим Івченко.

Третій пункт, який був проговорений на засіданні комітету нацбезпеки 9 січня, стосувався навчання. Мобілізовані громадяни мають 2 місяці проходити навчання і цей пункт не можна нікуди подіти в законопроєкті.

Далі пішла мова про співробітників правоохоронних органів. Усі вони мають бути в однаковому середовищі, адже хтось був на відстрочці, інші стояли на броні. У законопроєкті має бути пункт, що всі співробітники органів будуть на бронюванні, каже Вадим Івченко.

"Наступне. Відповідальність, тимчасові заходи обмеження. Вважаю, що ми повинні зняти всі ці пропозиції як такі, що суперечать Конституції України", — продовжив народний депутат.

На засіданні, яке відбудеться в середу, буде ухвалено рішення щодо перерахованих вище рекомендацій. Є два варіанти, про які далі розповів нардеп. Або рекомендації будуть підтримані комітетом, або все ж таки Міноборони буде змушене відкликати законопроєкт і подати його в новому вигляді з напрацьованими рекомендаціями.

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Нагадаємо, 9 січня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що комітет з питань національної безпеки завершив своє засідання і не ухвалив рішення щодо законопроєкту про мобілізацію №10378. Розгляд питання відбудеться 10 січня.

Також повідомлялося, що 8 січня документ розглядали в комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, де він також не був схвалений. Учасники одноголосно погодилися з тим, що законопроєкт необхідно доопрацювати.

Законопроєкт про мобілізацію №10378 з'явився на порталі Верховної Ради 25 грудня 2023 року. У документі пропонують внести зміни до низки чинних законів, які мають допомогти поповнити лави Сил оборони.