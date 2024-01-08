Рекомендується доопрацювати: у Раді внесли правки до законопроєкту про мобілізацію, — Гончаренко

За словами народного депутата, представники комітету одноголосно виступили проти ухвалення документа в тому вигляді, в якому він зараз є. Необхідно внести кілька змін.

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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не підтримав ухвалення законопроєкту про мобілізацію №10378 у нинішньому вигляді. Про це написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі 8 січня.

За його словами, рішення комітету було одноголосним і всі його учасники згодні з думкою, що документ необхідно доопрацювати, після чого знову може відбутися розгляд.

"Рекомендувати головному комітету по цьому законопроєкту (комітету з національної безпеки і оборони) доопрацювати урядовий законопроєкт з урахуванням альтернативних законопроектів, включно з моїм та пропозицій Міністерства з питань соціальної політики", — ідеться в повідомленні.

Комітет ВР з питань соціальної політики не підтримав ухвалення законопроєкту про мобілізацію Фото: Скриншот

Другий пункт, про який написав Олексій Гончаренко, стосується питання звільнення строковиків. Пропонується розробити окремий законопроєкт, який враховував би пропозицію про їхнє звільнення протягом двох місяців.

"Тобто і цей комітет Ради не підтримує ухвалення урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий", — додав народний депутат.

Законопроєкт про мобілізацію: антикорупційний комітет

Напередодні комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України також не підтримав ухвалення законопроекту про мобілізацію в нинішньому вигляді. У ньому було виявлено корупційні ризики, про що повідомив Олексій Гончаренко.

Голова комітету Анастасія Радіна в коментарі "Українській правді" також підтвердила цей факт. Окремо було зазначено, що на засіданні парламентського комітету були присутні представник Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ, які були згодні з висновками і пообіцяли усунути недоліки.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію №10378 з'явився на порталі Верховної Ради 25 грудня 2023 року. У документі пропонують внести зміни до низки чинних законів, які мають допомогти поповнити лави Сил оборони.

5 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету.