Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук повідомив, коли документ потрапить на голосування

Голова Верховної Ради також торкнувся питання примусової мобілізації жінок. Він відповів, як саме необхідно залучати жінок до лав ЗСУ.

Related video

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету. Про це Стефанчук сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Спікер уточнив, що робота з підготовки законопроєкту у профільному комітеті триває у закритому форматі, проте про всі основні рішення суспільство буде проінформовано.

За словами Стефанчука, обговорення триватиме три-чотири дні. За цей період мають вирішити понад 160 питань.

"Дуже сподіваюся на ефективність цієї роботи, в результаті якої буде вироблено рішення, спрямовані на забезпечення перемоги України. (…) Щойно законопроєкт буде готовим на рівні комітету, думаю, він має всі перспективи потрапити одразу в зал", — сказав голова ВР.

Важливо

Мобілізація в Україні: Залужний, Шаптала і Умєров висловилися про законопроєкт у Раді

Він додав, що участь у роботі над законопроєктом беруть і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, і міністр оборони Рустем Умєров, і представники всіх фракцій і груп Верховної Ради.

"Моє слово як голови Верховної Ради може суттєво вплинути на вирішення цих питань. А я дуже хочу, щоб основною була зрозуміла та збалансована позиція військових, тому що вона має бути забезпечена державним бюджетом та організаційними питаннями. Це має бути комплексна робота", — додав Стефанчук.

Примусова мобілізація жінок

Також голова Верховної Ради України сказав, що не вважає доцільною примусову мобілізацію жінок. Вступ до ЗСУ має відбуватися виключно за згодою.

"Обов'язок захищати Вітчизну в нас — універсальний. Але я глибоко переконаний, що питання долучення жінок до війська має залишатися таким, як зараз є, тобто виключно за їхньою згодою. І я не бачу необхідності в примусовій мобілізації жінок", — сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Тим часом в Україні визначили 6 причин, чому чоловік може втратити бронювання від мобілізації. Ба більше, є категорії громадян, яким можуть відмовити у наданні такої відстрочки від призову.

Як раніше повідомляв Фокус, жінки з медичною або фармацевтичною освітою повинні бути занесені до списку осіб, що підлягають взяттю на військовий облік. Ця норма поширюється навіть на тих жінок, які закінчили медичний заклад, проте ніколи не працювати за спеціальністю.