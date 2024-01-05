Мобілізація в Україні: кому з жінок потрібно стати на військовий облік у 2024 році

За словами адвоката Марії Левченко, жінки з медичною або фармацевтичною освітою зобов'язані стати на облік, інакше на них чекає адміністративна відповідальність або штраф.

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У контексті роботи над останнім законопроєктом, спрямованим на внесення суттєвих змін до системи мобілізації, в Україні поновлюється обговорення можливості включення жінок до списку осіб, які підлягають взяттю на військовий облік. Про це повідомила адвокат Марія Левченко.

За інформацією юристки, у новому законопроєкті було внесено доповнення, яке передбачає, що жінки з медичною або фармацевтичною освітою зобов'язані бути занесені до списку осіб, які підлягають взяттю на військовий облік. Однак подібна норма існувала і раніше. Зауважено, що вона поширюється на всіх жінок, які завершили навчання в медичному закладі, навіть якщо вони ніколи не працювали за отриманою спеціальністю. Таким чином, зазначені жінки зобов'язані бути включені до реєстру військовозобов'язаних.

"Якщо вони цього не зроблять, то у 2024 році на них чекає адміністративна відповідальність за порушення вимоги. До речі, є ще один законопроєкт 10379, яким запроваджуються дуже великі штрафи, зокрема до 17 тисяч гривень за порушення вимог ведення військового обліку, неповідомлення про сімейний стан або обставини, передбачені чинним законодавством", — пояснила юристка.

Марія Левченко також згадала про постанову Міністерства оборони України за номером 313, де вказано перелік професій, співставних із відповідною військово-обліковою спеціальністю.

"Згідно з цим переліком, жінки поки що не будуть змушені ставати на військовий облік. Поки що ця вимога залишається добровільною. Але якщо ви вже стали на облік, то ви будете змушені підкорятися чинним нормам закону про військовий обов'язок і службу, так само як і чоловіки. Також на жінок поширюються такі самі вимоги до військового обліку, служби, відстрочки", — розповіла вона.

У зв'язку з цим вона наголосила, що жінки, які вступили на військовий облік, зобов'язані дотримуватися вимог військкоматів, включно з проходженням військово-лікарської комісії, інформуванням про зміни в місці проживання, сімейний стан та інше. Крім того, на них поширюються ті самі підстави для отримання відстрочки, що й на чоловіків.

Нагадаємо, 2 січня у фракції "Слуга народу" повідомили про долюзаконопроєкту про мобілізацію в Україні. Заступниця голови монобільшості Євгенія Кравчук заявила, що над законопроєктом про мобілізацію працюватиме комітет із питань безпеки та оборони, який врахує зауваження уповноваженого Верховної Ради з прав людини.