Рекомендуется доработать: в Раде внесли правки в законопроект о мобилизации, — Гончаренко

По словам народного депутата, представители комитета единогласно выступили против принятия документа в том виде, в котором он сейчас есть. Необходимо внести несколько изменений.

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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов не поддержал принятие законопроекта о мобилизации №10378 в нынешнем виде. Об этом написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале 8 января.

По его словам, решение комитета было единогласным и все его участники согласны с мнением, что документ необходимо доработать, после чего вновь может состояться рассмотрение.

"Рекомендовать главному комитету по этому законопроекту (комитету по национальной безопасности и обороне) доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов, включая мой и предложений Министерства по вопросам социальной политики", — говорится в сообщении.

Комитет ВР по вопросам социальной политики не поддержал принятие законопроекта о мобилизации Фото: Скриншот

Второй пункт, о котором написал Алексей Гончаренко, относится к вопросу увольнения срочников. Предлагается разработать отдельный законопроект, который учитывал бы предложение об их увольнении в течение двух месяцев.

"То есть и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он подан", — добавил народный депутат.

Законопроект о мобилизации: антикоррупционный комитет

Накануне комитет по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Украины также не поддержал принятие законопроекта о мобилизации в нынешнем виде. В нем были обнаружены коррупционные риски, о чем сообщил Алексей Гончаренко.

Глава комитета Анастасия Радина в комментарии "Украинской правде" также подтвердила этот факт. Отдельно было отмечено, что на заседании парламентского комитета присутствовали представитель Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, которые были согласны с выводами и пообещали устранить недостатки.

Напомним, законопроект о мобилизации №10378 появился на портале Верховной Рады 25 декабря 2023 года. В документе предлагают внести изменения в ряд действующих законов, которые должны помочь пополнить ряды Сил обороны.

5 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации имеет все перспективы попасть сразу в зал для голосования, как только будет готов на уровне комитета.