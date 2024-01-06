В законопроекте о мобилизации фигурируют мужчины, пребывающие за границей, – нардеп (видео)

По словам депутата Егора Чернева, для пополнения украинского войска необходимо ввести больше "мотивационных мер", которые не будут отражаться на экономике.

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В законопроекте №10378 о мобилизации фигурируют граждане Украины мужского пола, которые на данный момент пребывают за границей. Об этом сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в комментарии "ТСН" 5 января.

Чернев заявил, что мобилизация необходима, так как война продолжается, и Российская Федерация не собирается останавливаться. Он также подчеркнул, что Украине нужно пополнять свои войска, однако "не на любых условиях".

По словам Чернева, задача Генштаба и Минобороны – укомплектовать те бригады, которые сегодня есть. В то же время политик считает, что в упомянутом законопроекте были нормы, которые "недостаточно проработаны".

Говоря об ущемлении прав тех, кто уклоняется от мобилизации, нардеп отметил, что в случае принятия "репрессивных методов" эти граждане могут "уйти в тень", что навредит экономике страны.

"Наша задача, чтобы это был сбалансированный законопроект, не репрессивный. Да там должны быть все-таки какие-то репрессивные меры, но больше мотивационных мер, которые будут мотивировать людей и не будут влиять на экономику", — сказал депутат.

Чернев также подтвердил, что в законопроекте фигурируют мужчины, которые сейчас пребывают за границей. По его словам, в этом отношении сейчас "больше вопросов чем ответов".

Егор Чернев о мобилизации в Украине

Напомним, в законопроекте №10378 о мобилизации, который Кабинет министров внес на рассмотрение в Раду, предлагается ужесточить наказание за уклонение от службы. В частности, речь идет о штрафах от 8 500 до 17 тысяч гривен.

Секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, народный депутат Роман Костенко отметил, что законопроект может дорабатываться между 1 и 2 чтениями, так как ко многим нормам есть "вопросы".