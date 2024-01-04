Законопроект о мобилизации: есть вопросы к нормам почти на всех страницах, — нардеп (видео)

По словам Романа Костенко, на сегодняшнем заседании не стоял вопрос изменения каких-то норм, а высказывались предложения, чтобы понять дальнейшую судьбу законопроекта. Решение может быть принято к концу недели.

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Новый законопроект о мобилизации состоит из 73 страниц. Он может быть отправлен назад правительству или дорабатываться между 1 и 2 чтениями, так как ко многим нормам есть "вопросы". Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, народный депутат Роман Костенко в эфире телемарафона.

По его словам, сегодняшнее заседание было закрытым, а потому он не может озвучить никаких обсуждаемых цифр, которые касаются мобилизации или привлечения личного состава к ведению боевых действий.

"Мы стратегически обсуждали все вопросы, они (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров) нам давали свои позиции по видению прохождения законопроекта, по видению наиболее чувствительных норм", – сказал Костенко.

Нардеп подчеркнул, что на заседании не стоял вопрос изменения каких-то норм, а высказывались предложения, чтобы понять дальнейшую судьбу законопроекта. Позже комитет будет решать, как именно нужно доработать определенные вопросы. Решение может быть принято к концу недели.

"Я думаю, будет понятно до конца этой недели. Однозначно, даже если Верховная Рада решит вернуть его субъекту законодательной инициативы, к примеру, все равно это нужно через зал провести, и зал должен за это проголосовать", – сказал Костенко.

Роман Костенко о законопроекте о мобилизации

Кроме того, полковник СБУ Роман Костенко, говорил, что законопроект о мобилизации будет продвигаться тремя возможными путями. Тем временем военное командование страны настаивает на совершенствовании политики призыва.

Ранее СМИ писали, что Залужный призвал Украину подготовиться к новой мобилизации в РФ. Генерал объяснил, что придется искать солдат за рубежом, если в Украине не мобилизуют нужное количество людей. При этом гарантировал, что жизнь украинцев в армии будут беречь. Также, по его мнению, в армии не должно быть "заключенных и судимых" — таким людям в ВСУ нет места.