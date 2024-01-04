Мобилизация в Украине: Залужный, Шаптала и Умеров высказались о законопроекте в Раде

По информации полковника СБУ Романа Костенко, законопроект о мобилизации будет продвигаться тремя возможными путями. Тем временем военное командование страны настаивает на совершенствовании политики призыва.

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Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров отметили необходимость совершенствования политики мобилизации. Об этом сказал полковник Службы безопасности Украины, секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко в комментарии "Укринформу".

По словам Костенко, законопроект об усовершенствовании процедуры проведения мобилизации в Украине должен приобрести совершенный вид.

"Утром на заседание комитета приходили Умеров, Залужный, Шаптала. Они доносили нам необходимость усовершенствования политики мобилизации и связанные с этим вопросы. Комитет задавал свои вопросы. Также мы предоставляли свои предложения, но подробно не обсуждали все нюансы законопроекта", — сказал Костенко.

Он добавил, что глава Минобороны, главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба ВСУ ушли, оставив заместителей министра обороны для дальнейшего рассмотрения законопроекта о мобилизации.

"Пришли другие министры, не буду называть, кто именно. Сейчас идет постатейное рассмотрение законопроекта", — добавил Костенко.

Он также отметил, что обсуждение правительственного законопроекта продолжается и продлится еще несколько дней. По его словам, парламентарии и министры детально прорабатывают каждое положение документа, высказывают свои предложения по их усовершенствованию.

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Три варианта продвижения рассмотрения законопроекта о мобилизации

Секретарь оборонного парламентского комитета рассказал и о судьбе законопроекта, точнее о его продвижении.

По словам Костенко, есть три варианта дальнейшего продвижения рассмотрения законопроекта:

голосование в первом чтении в сессионном зале и доработка ко второму чтению на уровне комитета;

наработки в комитете своего варианта к первому чтению;

голосование за направление поданного законопроекта на доработку субъекту законодательной инициативы, то есть Кабинету министров.

В этом контексте он отметил, что Министерство обороны Украины поддерживает первый вариант и настаивает на оперативном принятии решения по соответствующему проекту.

Напомним, как сказал политолог Владимир Фесенко, у Украины нет другого выхода, кроме построения системы достаточно эффективной мобилизации. По словам специалиста, нужно немедленно прекратить популистский политический футбол, когда различные государственные институты, отдельные государственные деятели и политические партии пытаются переложить политическую ответственность за непопулярные решения на кого-то другого.