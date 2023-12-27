Мобилизация — цена победы. Что нужно сделать для того, чтобы она прошла нормально и эффективно

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Пресс-конференция Залужного и дискуссия вокруг законопроекта о мобилизации

26 декабря 2023 г. состоялось незаурядное событие — пресс-конференция Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Многие и уже давно ждали такое событие. Очень хорошо, что это, наконец, состоялось. Надеюсь, что такие мероприятия будут происходить и в дальнейшем, хотя и злоупотреблять ими не стоит. У Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины есть немало других, прямых и гораздо более важных обязанностей.

Главная тема для этой пресс-конференции — законопроект о мобилизации. Сейчас это еще и самая резонансная тема для СМИ и социальных сетей. Очень важно, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины высказал свою публичную позицию по этому вопросу. Проблема в том, что дискуссия на эту тему приобретает не совсем правильную тональность. Очевидно, что законопроект является сырым и в определенной степени эклектичным, в нем есть, мягко говоря, некоторые неоднозначные нормы, которые и привлекли к себе наибольшее внимание. Очевидно, что законопроект требует серьезной доработки. Но акцент надо делать не на отдельных противоречивых нормах этого законопроекта, а на его сути и общей идеологии.

Именно поэтому выскажу несколько принципиальных тезисов не о самом законопроекте, а о дискуссии вокруг него.

Тезис первый — У нас нет другого выхода, кроме построения системы достаточно эффективной мобилизации. На сегодня такой системы нет. Не было ее и в прошлом году при "старых" (бывших) военкомах. Планы мобилизации были провалены еще в прошлом году. Ядро Сил Обороны, которые защищают сейчас страну, составили добровольцы. Если в Украине не будет достаточно массовой и эффективной мобилизации, то на фронте, и у нас у всех, будут достаточно серьезные проблемы. Тогда не только придется забыть мечту о победе и выходе на границы 1991 г., будет очень трудно удерживать даже нынешние оборонительные позиции. В Украине надо проводить текущую мобилизацию для того, чтобы поддерживать нашу обороноспособность в противостоянии с врагом, который имеет гораздо больший мобилизационный потенциал. Поэтому целесообразность закона о мобилизации не вызывает сомнений. Медлить с этим законом нельзя. Но он должен быть тщательно проработан и направлен именно на формирование системы эффективной мобилизации.

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Во-вторых. Есть ли альтернатива мобилизации? Есть — поражение в войне и трагедии Бучи и Ирпеня в масштабе всей страны. Если кто-то наивно полагает, что достаточно предложить Путину мир и, например, отказ от НАТО, и он сразу на это согласится, то ситуация будет прямо противоположной. Кремль тогда почувствует нашу слабость и захочет не частичных уступок, а всю Украину в целом. К миру, даже просто к соглашению о прекращении военных действий, Путина еще надо принудить. И сделать это можно только военным путем. И это невозможно без дополнительной мобилизации.

В-третьих. Надо немедленно прекратить популистский политический футбол, когда различные государственные институты, отдельные государственные деятели и политические партии пытаются переложить политическую ответственность за непопулярные решения на кого-то другого. Это ошибочный и порочный путь. Это проявление классического политического популизма в худшем виде. Не случайно некоторые парламентские фракции уже заявляют, что не будут голосовать за этот законопроект. Журналисты уже задают вопросы о том, как этот законопроект повлияет на рейтинги Зеленского, Залужного, отдельных партий. Ответ очень прост — повлияет негативно. Но сейчас надо думать не о рейтингах, а о будущем страны. Если завтра или послезавтра некому будет воевать за страну и враг снова будет возле Киева, то все эти рейтинги потеряют всякий смысл. Для всех без исключения.

Поэтому главный вывод — доработанный законопроект о мобилизации должен быть общим государственным законопроектом (пусть формально и от Кабмина), который должны публично поддержать Президент Украины Владимир Зеленский, Командующий ВСУ Валерий Залужный, весь Кабмин персонально (включая Н.Федорова), моно-большинство и оппозиция. Соответственно, и доработать его надо вместе, но без популистских игрищ, так, чтобы процесс мобилизации наконец стал действенным и восстановил наш оборонный потенциал.

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