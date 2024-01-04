Законопроект про мобілізацію: є питання до норм майже на всіх сторінках, — нардеп (відео)

За словами Романа Костенка, на сьогоднішньому засіданні не стояло питання зміни якихось норм, а висловлювалися пропозиції, щоб зрозуміти подальшу долю законопроєкту. Рішення може бути ухвалено до кінця тижня.

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Новий законопроєкт про мобілізацію складається з 73 сторінок. Він може бути відправлений назад уряду або доопрацьовуватися між 1 і 2 читаннями, оскільки до багатьох норм є "питання". Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з національної безпеки, народний депутат Роман Костенко в ефірі телемарафону.

За його словами, сьогоднішнє засідання було закритим, а тому він не може озвучити жодних обговорюваних цифр, які стосуються мобілізації або залучення особового складу до ведення бойових дій.

"Ми стратегічно обговорювали всі питання, вони (головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і міністр оборони Рустем Умеров) нам давали свої позиції щодо бачення проходження законопроєкту, щодо бачення найбільш чутливих норм", — сказав Костенко.

Нардеп наголосив, що на засіданні не стояло питання зміни якихось норм, а висловлювалися пропозиції, щоб зрозуміти подальшу долю законопроєкту. Пізніше комітет вирішуватиме, як саме потрібно доопрацювати певні питання. Рішення може бути ухвалено до кінця тижня.

"Я думаю, буде зрозуміло до кінця цього тижня. Однозначно, навіть якщо Верховна Рада вирішить повернути його суб'єкту законодавчої ініціативи, приміром, однаково це потрібно через зал провести, і зал має за це проголосувати", — сказав Костенко.

Роман Костенко про законопроект про мобілізацію

Крім того, полковник СБУ Роман Костенко говорив, що законопроєкт про мобілізацію просуватиметься трьома можливими шляхами. Тим часом військове командування країни наполягає на вдосконаленні політики призову.

Раніше ЗМІ писали, що Залужний закликав Україну підготуватися до нової мобілізації в РФ. Генерал пояснив, що доведеться шукати солдатів за кордоном, якщо в Україні не мобілізують потрібну кількість людей. При цьому гарантував, що життя українців в армії будуть берегти. Також, на його думку, в армії не має бути "ув'язнених і судимих" — таким людям у ЗСУ немає місця.