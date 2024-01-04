Личный состав истощается: в НГУ рассказали, каких специалистов не хватает в армии (видео)

По словам полковника Сергея Сидорина, необходимы пехотинцы, артиллеристы, операторы дронов. Есть острая потребность в людях, которые могут объективно мыслить и критически оценивать ситуацию, заниматься разведывательной деятельностью.

Related video

Силы обороны Украины нуждаются в специалистах различных специальностей. Об этом рассказал командир батальонно-тактической группы 4 БрОП Национальной гвардии Украины, полковник Сергей Сидорин в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, необходимы пехотинцы, артиллеристы, операторы дронов. Есть острая потребность в людях, которые могут объективно мыслить и критически оценивать ситуацию, заниматься разведывательной деятельностью.

"То есть, нужны все профессии. Нам нужно большое количество пехотинцев, но не из-за того, что их не хватает, а потому, что подразделение постоянно развивается, выполняя боевые задания", — сказал Сидорин.

Он также заявил, что личный состав постоянно истощается. Военных надо менять, чтобы распределять боевую нагрузку равномерно.

"Также нужно успеть подготовить личный состав. Пока на позициях есть кому выполнять задачу, но нужно готовить резерв, который будет планомерно пополнять и дальше заменять личный состав. Военным нужно будет пройти боевую стажировку с опытными бойцами", — подчеркнул Сидорин.

Он заявил, что власть должна руководствоваться Конституцией и статьей об обязанности защищать Украину. Пополнение действительно нужно, а потому медлить с мобилизацией не стоит.

Сергей Сидорин о потребностеях Сил обороны

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал Украину подготовиться к новой мобилизации в РФ. Генерал объяснил, что придется искать солдат за рубежом, если в Украине не мобилизуют нужное количество людей. При этом гарантировал, что жизнь украинцев в армии будут беречь.

Также заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, почему Украина "проигрывает" России в мобилизации. По его словам, россияне не тратят время на внутренние дискуссии и медийные соревнования, а проводят мобилизацию и постоянно готовят новых людей.