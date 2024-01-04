"Идиотские инициативы и заявления": Жорин рассказал, почему Украина "проигрывает" России в мобилизации

Россияне не тратят время на внутренние дискуссии и медийные соревнования, а проводят мобилизацию и постоянно готовят новых людей, рассказал заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Related video

Майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что подход к мобилизации нужно реформировать, а не обсуждать в СМИ. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Подход к мобилизации надо реформировать, а не постоянно обсуждать ее в СМИ. Депутаты должны в первую очередь ориентироваться на позицию военных, а не продуцировать идиотские инициативы и заявления", — сказал Максим Жорин.

Важно

"Консенсусное решение": в ОП объяснили, почему важно усилить мобилизацию в Украине (видео)

Он отметил, что в отличие от украинцев, россияне не тратят время на внутренние дискуссии и медийные соревнования. Враг давно проводит мобилизацию, постоянно набирает и готовит своих людей.

"Они (россияне, — ред.) делают все, чтобы убить нас как нацию и уничтожить как государство", — подчеркнул Жорин.

Позиция майора ВСУ по мобилизации публичных лиц — нет никаких оснований не служить, кроме некоторых физических или психологических ограничений. Кроме этого, он считает, что представители так называемых элит и различные медийные персонажи должны быть примером для населения.

Законопроект о мобилизации: что известно

25 декабря представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук рассказал, что Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, который предусматривает изменения в выдаче повесток, ротации военных, ответственности за уклонение от службы и прочее.

2 января заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Рада не будет выносить законопроект о мобилизации на рассмотрение в оригинальном варианте. По ее словам, до 5 января начнет работу большая межведомственная рабочая группа, которая наработает другой вариант проекта с учетом замечаний уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

4 января в Раду прибыли глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный для обсуждения законопроекта о мобилизации. Также на заседание комитета пригласили начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шапталу.

Напомним, 29 декабря командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко ("Ролло") рассказал, что в Украине идет плохо мобилизация из-за коррупции и непонимания населением самой процедуры.