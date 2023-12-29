"Консенсусное решение": в ОП объяснили, почему важно усилить мобилизацию в Украине (видео)

По словам Михаила Подоляка, законопроект по мобилизации будет дорабатываться, сейчас обсуждается на разных уровнях — дискутируют военные, представители Министерства обороны и нардепы.

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Для успешной работы ВСУ важна комплектация новых бригад, что позволит демобилизовать часть солдат, которые по тем или иным физиологическим или психологическим причинам не может дальше находиться на передовой линии. Именно с этим и связано усовершенствование законодательства о мобилизации в Украине. Об этом сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью изданию "УНИАН".

Подоляк отметил, что он осознает эмоциональное волнение, присутствующее в обществе по поводу ужесточения призыва. Однако он подчеркнул важность осознания факта масштабной войны с обширным фронтом, требующей ротации большого числа участников.

"Те подходы, с которыми Украина входила в войну с теми юридическими правилами, которые определяли и мобылизационные процесы, и процесы демобилизации, и процесы ротации, и процесы, которые определяли работу Териториальных центров комплектации (военкоматов) , и определяли работу врачебно-лечебных комиссий – это все требует изменений, других юридических подходов…", — объяснил он.

Кроме того, Подоляк заявил, что в настоящее время линия фронта составляет 1300 км, по этой причине большое количество бригад необходимо выводить на ротацию.

По его словам, нужна комплектация новых бригад, чтобы солдаты, которые находятся на войне уже 20 месяцев, могли отдохнуть.

"Нужно количество людей, которое позволит кого-то демобилизовать, кто уже реально по тем или иным физиологичским или психологическим особенностям не может дальше находиться на передней линии. Необходима ротация. Необходимо изменение подходов к использованию техники, техники, которую передают наши партнеры, которая совершенно другая и необходимо научиться пользоваться ею. А это тоже бригады – общий ресурс обучения одновременно и в Украине, и на площадках стран-партнеров это порядка 10 бригад, порядка 45 -50 тыс человек одновременно могут обучаться использованию новой техники", — сказал советник главы ОПУ.

Советник главы ОПУ подчеркну, что предложенный законопроект еще не представлен в окончательной форме и будет дорабатываться в процессе обсуждения на различных уровнях.

"У меня встречный ворос: как выиграть войну тогда, если условно говоря соблюдать в полном объеме все, что гарантировано любой демократической страной с точки зрения прав и возможностей человека? Как тогда выиграть большую войну? Если мы не готовы идти на частичное, ситуативное, связанное с войной, поражение прав, то каким образом тогда воевать дальше?" — продолжил Подоляк.

Он подчеркнул, что нельзя не участвуя в чем-то сказать, что мы можем по умолчанию получить победу, преимущество и т.д.

Подоляк также отметил, что важно не допустить замораживания конфликта с Россией, так как это может предоставить ей возможность укрепить свои позиции и создать собственный военный альянс.

"Законопроект только дискутируется, он еще должен пройти и парламенсткие комитеты – отработка изменений, правки, потом первое, второе слушание. И только потом законопроект будет приобретать форму закона, который будет подписываться президентом и дальше идти в исполнительные органы власти для реализации… Это законопроект для обсуждения. И можно спокойно в этих обсуждениях прийти к консесуным точкам, что и будет сделано, безусловно, с течением времени. В конце концов это будет консенсусное решение", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщили, какие категории украинцев будут призывать в 2024 году. В частности, призыв грозит студентам старше 30 лет.

В Полтавском областном ТЦК ответили, усиливают ли мобилизацию в Украине и почему начали вручать повестки на блокпостах.