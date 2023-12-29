"Консенсусне рішення": в ОП пояснили, чому важливо посилити мобілізацію в Україні (відео)

За словами Михайла Подоляка, законопроєкт щодо мобілізації буде доопрацьовуватися, зараз обговорюється на різних рівнях — дискутують військові, представники Міністерства оборони та нардепи.

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Для успішної роботи ЗСУ важлива комплектація нових бригад, що дасть змогу демобілізувати частину солдатів, які з тих чи інших фізіологічних або психологічних причин не можуть далі перебувати на передовій лінії. Саме з цим і пов'язане удосконалення законодавства про мобілізацію в Україні. Про це повідомив радник глави ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "УНІАН".

Подоляк зазначив, що він усвідомлює емоційне хвилювання, присутнє в суспільстві з приводу посилення призову. Однак він наголосив на важливості усвідомлення факту масштабної війни з великим фронтом, що вимагає ротації великої кількості учасників.

"Ті підходи, з якими Україна входила у війну, з тими юридичними правилами, які визначали і мобілізаційні процеси, і процеси демобілізації, і процеси ротації, і процеси, які визначали роботу Територіальних центрів комплектації (військкоматів), і визначали роботу лікувально-лікарських комісій, — це все потребує змін, інших юридичних підходів..." — пояснив він.

Крім того, Подоляк заявив, що наразі лінія фронту становить 1 300 км, з цієї причини велику кількість бригад необхідно виводити на ротацію.

За його словами, потрібна комплектація нових бригад, щоб солдати, які перебувають на війні вже 20 місяців, могли відпочити.

"Потрібна кількість людей, яка дасть змогу когось демобілізувати, хто вже реально за тими чи іншими фізіологічними або психологічними особливостями не може далі перебувати на передній лінії. Необхідна ротація. Необхідна зміна підходів до використання техніки, техніки, яку передають наші партнери, яка абсолютно інша і необхідно навчитися користуватися нею. А це теж бригади — загальний ресурс навчання одночасно і в Україні, і на майданчиках країн-партнерів — це приблизно 10 бригад, приблизно 45-50 тис. осіб одночасно можуть навчатися використанню нової техніки", — сказав радник глави ОПУ.

Радник глави ОПУ підкреслила, що запропонований законопроєкт ще не представлений в остаточній формі й буде доопрацьовуватися в процесі обговорення на різних рівнях.

"У мене зустрічне запитання: як виграти війну тоді, якщо, умовно кажучи, дотримуватися в повному обсязі всього, що гарантовано будь-якою демократичною країною з точки зору прав і можливостей людини? Як тоді виграти велику війну? Якщо ми не готові йти на часткову, ситуативну, пов'язану з війною, поразку прав, то яким чином тоді воювати далі?" — продовжив Подоляк.

Він наголосив, що не можна, не беручи участі в чомусь, сказати, що ми можемо за замовчуванням отримати перемогу, перевагу тощо.

Подоляк також зазначив, що важливо не допустити заморожування конфлікту з Росією, оскільки це може надати їй можливість зміцнити свої позиції і створити власний військовий альянс.

"Законопроєкт тільки дискутується, він ще має пройти і парламенстські комітети — відпрацювання змін, правки, потім перше, друге слухання. І тільки потім законопроєкт набуватиме форми закону, який буде підписуватися президентом і далі йти у виконавчі органи влади для реалізації... Це законопроєкт для обговорення. І можна спокійно в цих обговореннях дійти до консенсусних точок, що і буде зроблено, безумовно, з плином часу. Зрештою це буде консенсусне рішення", — наголосив Подоляк.

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