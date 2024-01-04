Приехали Залужный и Умеров: в комитете Рады начали рассмотрение законопроекта о мобилизации

Народные депутаты решили выслушать аргументы военного командования относительно определенных положений законопроекта о мобилизации. Утверждают, что внесут изменения и удалят антиконституционные предложения.

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Утром 4 января к народным депутатам в Верховную Раду прибыл глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Причина визита в Раду — начало обсуждения законопроекта, который может изменить систему мобилизации в воюющей стране. О действиях политиков и чиновников сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram-канале.

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Арахамия в 10:38 написал, что 4 января начинается рассмотрение законопроекта №10378 "Об усовершенствовании некоторых вопросов мобилизации" в профильном комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Народные избранники будут несколько дней обсуждать предложения, внесенные на рассмотрение инициаторами, указанными в карточке на сайте Рады.

По словам нардепа, у его коллег по парламенту есть вопросы по законопроекту. Ответы они хотели бы услышать от людей, имеющих отношение к сфере обороны и безопасности. Поэтому на заседание комитета пригласили трех должностных лиц: министра обороны Умерова, главнокомандующего Залужного, а также начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шапталу.

Арахамия — о начале обсуждения законопроекта о мобилизации Фото: Скриншот

Отметим, в 13:58 народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил некоторые детали, озвученные чиновниками. В частности, нардепам объяснили, что мобилизация — "объективная составляющая войны". Если ее не провести, то "некому будет защищать государство". По его словам, достигли договоренностей, что из законопроекта удалят антиконституционные предложения и внесут определенные изменения.

Гончаренко — детали по обсуждению законопроекта №10378 Фото: Скриншот

Глава комитета по нацбезопасности и нардеп от "слуг народа" Александр Завитневич на странице Facebook пока не комментировал начало обсуждения законопроекта №10378. Последнее сообщение политика — поздравление с Новым годом.

Законопроект о мобилизации — детали

Отметим, законопроект о мобилизации появился на портале Верховной Рады 25 декабря 2023 года. В документе предлагают внести изменения в ряд действующих законов, которые должны помочь пополнить ряды Сил обороны. Предложения авторов касаются изменений продолжительности службы, возможность демобилизации после 36 месяцев пребывания на фронте, изменения в перечне оснований для отсрочки и тому подобное. Также есть идея снизить возраст мобилизации украинцев с 27 до 25 лет.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что в ряды ВСУ нужно мобилизовать около 450-500 тыс. украинцев — такую информацию ему озвучили в военном командовании. Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, что Украине действительно нужны люди, чтобы оборонять страну в течение 2024 года.

Напоминаем, 3 января политолог объяснил, насколько долго будут приниматься изменения в закон о мобилизации. Также юрист рассказала, каким категориям женщин нужно обязательно стать на учет в Территориальные центры комплектования.