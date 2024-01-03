Закон о мобилизации значительно изменится: его будут принимать очень долго, — политолог (видео)

Так называемое "Правительство национального единства" создать не удастся. В Верховной Раде много внутренних межпартийных конфликтов, считает политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов.

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Власть наверняка пойдет на уступки оппозиции относительно изменений в законопроекте о мобилизации. В целом надо помнить, что это действительно только законопроект, который должен пройти первое и второе чтение и, конечно, в него будет внесено множество поправок. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов.

"Принятие этого закона будет достаточно длительным процессом, ведь правок будет много от каждой фракции в Верховной Раде, — уверен эксперт. — Обязательно будут и общественные обсуждения, поэтому определенные моменты безусловно потребуется урегулировать".

Действительно этот закон надо было принимать еще в первый месяц полномасштабного вторжения, отмечает политолог. На тот момент это бы воспринималось социумом значительно легче, а на поле боя это дало бы еще лучший результат, ведь своевременность в таких условиях имеет очень большое значение.

По мнению Максима Несвитайлова, сейчас нет никаких причин для создания желанного многими политиками "Правительства национального единства", потому что в Парламенте до сих пор находятся депутаты от той же ОПЗЖ. Учитывая вообще уровень внутренних конфликтов в такое Правительство совсем не верится, отмечает политолог.

Относительно ситуации потери доверия украинцев к телемарафону "Единые новости", то по мнению эксперта, он все же сможет приносить пользу, если его значительно переформатировать. Возможно надо дать больше редакционной свободы, чтобы острые темы можно было освещать указывая и на негативные моменты.

"Сегодня уже не тот период, когда достаточно было выдать украинцам для поддержки хита "Червона калина", чтобы все зарядились и поверили в завтрашний день, — акцентирует Максим Несвитайлов, — Нужно давать более конструктивную информацию и значительно перестраивать всю эту информационную составляющую".

Можно собрать медиастратегов и разработать ведущую концепцию вещания как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию, подчеркивает специалист. Надо немного спуститься на "грешную землю" и трезво оценить ситуацию.

Ранее Фокус сообщал, что за 5 месяцев из бюджета было выделено почти 250 млн на производство сериалов. За год только одному телеканалу было перечислено 116,1 миллиона гривен на производство информационных программ для телемарафона "Единые новости".