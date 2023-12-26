Мобилизация, работа ТЦК и планы на 2024 год: основные тезисы из брифинга Залужного (видео)

Как отметил главнокомандующий ВСУ, следующий год будет отличаться от 2023-го за счет изменения технологий ведения войны.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во вторник, 26 декабря, появился в эфире национального телемарафона, что бывает крайне редко. Ведущие задали главкому ряд вопросов, после чего он дал брифинг, на котором ответил на вопросы украинских журналистов о мобилизации, увольнении со службы и о том, что ждет украинцев в 2024 году. Фокус собрал основные тезисы из выступления главкома Залужного.

Вопросы мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина нуждается в кадрах, боеприпасах и вооружении для продолжения активных военных операций. По словам Залужного, военное командование не делало запроса о мобилизации 400-500 тысяч украинцев, а лишь сформировало приблизительную цифру боеприпасов, вооружения и человеческого ресурса на следующий год.

"Нам нужны люди, нам нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", — подчеркнул Залужный.

Он отметил, что главное, чтобы мобилизованные могли выполнять поставленные руководством задачи.

"Кто какую будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать — сегодня я считаю, что это не моя компетенция", — сказал Залужный.

По его словам, эту функцию выполняют центральные органы исполнительной власти, которые определяют, кого следует призывать.

Залужный также прокомментировал предложенные изменения по мобилизации лиц с инвалидностью. Он отметил, что командование согласно с предложением оставить только два понятия — годности или негодности к военной службе.

"Мы хотим, чтобы войско пополнялось людьми, которые физически способны воевать", — подчеркнул Залужный.

Электронные повестки

По словам Залужного, военное командование не выступало с инициативой проводить мобилизацию посредством электронного оповещения военнообязанных граждан. Он добавил, что в Генштабе будут рады любым способам, которые позволят призвать необходимое количество людей в армию.

Демобилизация военных и работа ТЦК

Он также заявил, что договоренность с Минобороны достигнута о демобилизации военных через 36 месяцев, но при определенных условиях.

Первым фактором, который приблизит демобилизацию, является отсутствие обострений на фронте. А вторым условием будет достаточное количество мобилизованных к этому времени.

Залужный также остался недоволен работой военкоматов. Он отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования должны обладать определенным комплексом навыков и знаний, чтобы быть способными эффективно выполнять свои обязанности.

Изменения технологий ведения войны и планы на 2024 год

Главнокомандующий также заявил, что следующий год будет отличаться от 2023-го за счет изменения технологий ведения войны. Залужный отметил, что в Вооруженных силах установили имеющиеся проблемы и нашли соответствующие решения.

"Мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное — сохранить людей", — сказал Залужный.

Он также добавил, что партнеры Украины "абсолютно согласились" с решениями, которые были приняты.

Марьинки больше нет

Залужный также рассказал о ситуации в городе Марьинка Донецкой области. По словам главкома, Силы обороны остаются в северной части населенного пункта. При этом военные подготовили оборонительный рубеж за пределами города. Главком отметил, что в боях за Марьинку российские военные используют такую же тактику, как при попытке захвата Бахмута. Российские оккупанты уничтожают улицы и целые кварталы. По словам Залужного, сегодня Марьинки больше не существует. Главком подчеркнул, что жизни людей дороже территории.

Приоритеты в обороне и "сдача" Авдеевки

По словам Залужного, ВС РФ имеют возможность концентрировать собственные силы на одном направлении. Поэтому они способны за 2-3 месяца сделать с Авдеевкой то, что произошло с Бахмутом.

"Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — мы будем видеть, что лучше сохранить людей, то, конечно, мы примем такое решение, а потом отвоюем", — подчеркнул Залужный.

Ключевое из выступления Залужного:

Украина нуждается в кадрах, боеприпасах и вооружении для продолжения активных военных операций.

Мобилизация будет осуществляться в соответствии с потребностями ВСУ.

Лица с инвалидностью будут призываться на военную службу только в том случае, если они имеют полную годность к военной службе.

Демобилизация военных планируется через 36 месяцев, но при определенных условиях.

Работа военкоматов нуждается в улучшении.

Следующий год будет отличаться от 2023-го за счет изменения технологий ведения войны.

Марьинки на сегодня больше не существует, но украинские защитники продолжают оборонять город в северной его части.

Напомним, 26 декабря нардеп от "Слуги народа" и заместительница главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что Валерий Залужный настаивает на лишении лиц с инвалидностью II-III групп права на увольнение со службы.