"Работой ТЦК я недоволен": Залужный рассказал, как можно улучшить работу военкоматов (видео)

По словам главнокомандующего, результатом неудовлетворительной работы ТЦК является обсуждение нового законопроекта о мобилизации.

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Во вторник, 26 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел беседу с представителями СМИ, где рассмотрел вопросы, связанные с мобилизацией и деятельностью военкоматов. В частности, генерал заявил, что остался недоволен работой военкоматов. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Работой ТЦК я недоволен. Если бы я был доволен, мы бы сейчас не обсуждали это", — заявил он.

Главнокомандующий подчеркнул, что недостаточная эффективность ТЦК, по сути, привела к обсуждению нового законопроекта о мобилизации.

Генерал отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования должны обладать определенным комплексом навыков и знаний, чтобы быть способными эффективно выполнять свои обязанности.

Залужный отметил, что в настоящее время сохраняется возможность принимать новый личный состав в ряды военкоматов.

"Мы проследили, чтобы ключевые должности, непосредственно работающие над организацией процесса в ТЦК, остались и продолжили свою работу. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся. Что касается непосредственных руководителей — скажем так, работа идет дальше", – рассказал Залужный.

Напомним, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач заявил, что в Украине расширят мобилизацию. Это сделают благодаря трем категориям граждан.

Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал, что украинские военные не смогут демобилизоваться до конца войны. Однако они смогут "частично демобилизоваться" или воспользоваться отпуском.