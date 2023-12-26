"Роботою ТЦК я незадоволений": Залужний розповів, як можна поліпшити роботу військкоматів (відео)

За словами головнокомандувача, результатом незадовільної роботи ТЦК є обговорення нового законопроєкту про мобілізацію.

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У вівторок, 26 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів бесіду з представниками ЗМІ, де розглянув питання, пов'язані з мобілізацією та діяльністю військкоматів. Зокрема, генерал заявив, що залишився незадоволений роботою військкоматів. Про це він заявив на прес-конференції.

"Роботою ТЦК я незадоволений. Якби я був задоволений, ми б зараз не обговорювали це", — заявив він.

Головнокомандувач підкреслив, що недостатня ефективність ТЦК, по суті, призвела до обговорення нового законопроєкту про мобілізацію.

Генерал зазначив, що співробітники територіальних центрів комплектування повинні володіти певним комплексом навичок і знань, щоб бути здатними ефективно виконувати свої обов'язки.

Залужний зазначив, що наразі зберігається можливість приймати новий особовий склад до лав військкоматів.

"Ми простежили, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією процесу в ТЦК, залишилися і продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми з цим завданням впораємося. Що стосується безпосередніх керівників — скажімо так, робота йде далі", — розповів Залужний.

Нагадаємо, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач заявив, що в Україні розширять мобілізацію. Це зроблять завдяки трьом категоріям громадян.

Раніше міністр оборони Рустем Умеров розповів, що українські військові не зможуть демобілізуватися до кінця війни. Однак вони зможуть "частково демобілізуватися" або скористатися відпусткою.