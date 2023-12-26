"Настаивает на I группе": Безуглая рассказала, каких изменений в мобилизации требует Залужный

Нардеп заявила, что главнокомандующий ВСУ хочет лишить лиц с инвалидностью II группы права на увольнение со службы. Марьяна Безуглая отметила, что не поддерживает эту идею и сделает "все возможное".

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Народная депутатка от партии "Слуга народа" и заместительница главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что на лишении лиц с инвалидностью II-III групп права на увольнение со службы настаивает главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный. Об этом известно из ее публикации в соцсетях от 26 декабря.

Она пожаловалась, что получает одинаковые сообщения об изменениях по мобилизации в Украине. Нардеп заверила, что "последовательно" поддерживает предоставление лицам с инвалидностью всех групп права на отсрочку и освобождение от службы. Безуглая добавила, что будет настаивать на этом.

"Как обещала, так и сделаю все возможное. Пришлось повторять третий раз. Больше не буду", — заявила она.

Депутатка написала, что может напомнить, "кто официально настаивает только на I группе". Она прикрепила к посту скриншот неизвестного документа, в котором выделила один абзац.

"Также предлагается изъять из законопроекта нормы, предоставляющие основания для освобождения инвалидов II группы", — говорится в тексте.

Далее указано, что автор документа просит "ускорить" регистрацию и рассмотрение законопроекта и "учесть", очевидно, указанные выше пункты. Ниже стоит подпись главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Пост Безуглой от 26 декабря Фото: Скриншот

Напомним, на сайте Верховной Рады появился законопроект по мобилизации в Украине. В частности, предлагается лишить права на отсрочку лиц с инвалидностью III группы.

Нардеп Александр Горенюк спрогнозировал, что предложенные изменения по мобилизации могут вступить в силу не раньше весны.