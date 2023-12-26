Возможно вето Зеленского: когда украинцев начнут мобилизовать в ВСУ по-новому

После двух чтений законопроект о мобилизации должен подписать президент. Однако в случае наложения вето состоится третье чтение, рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк заявил, что новые правила мобилизации в Украине начнут действовать не раньше сентября. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Журналист со ссылкой на нардепа отметил, что голосование в первом чтении состоится вероятно 10-12 января 2024 года, тогда как на подачу поправок и работу в комитете понадобится еще 2-3 недели.

Рада рассмотрит во втором чтении может рассмотреть законопроект вместе со всеми правками в конце января. После этого проект закона должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, однако в случае наложения вето состоится третье чтение. В результате законопроект о мобилизации может вступить в силу через месяц после его опубликования.

Законопроекты о мобилизации: что известно

Вечером 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие изменения в мобилизации в Украине. Кроме этого, они содержат нововведения относительно воинского учета граждан.

По состоянию на 25 декабря на сайте Рады зарегистрировано два законопроекта: № 10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", и № 10379 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения".

Рассмотрение законопроекта № 10378 нардепы запланировали на 10 января.

Напомним, 24 декабря министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинские военные не смогут демобилизоваться до конца войны. Однако те бойцы, которые отвоевали два года, смогут отдохнуть. Они смогут "частично демобилизоваться" или воспользоваться отпуском.