Можливе вето Зеленського: коли українців почнуть мобілізувати до ЗСУ по-новому

Після двох читань законопроєкт про мобілізацію повинен підписати президент. Проте в разі накладання вето відбудеться третє читання, розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

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Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Горенюк заявив, що нові правила мобілізації в Україні почнуть діяти не раніше вести. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Журналіст з посиланням на нардепа наголосив, що голосування в першому читанні відбудеться ймовірно 10-12 січня 2024 року, тоді як на подання правок та роботу в комітету знадобиться ще 2-3 тижні.

Рада розгляне в другому читанні може розглянути законопроєкт разом з усіма правками наприкінці січня. Після цього проєкт закону повинен підписати президент України Володимир Зеленський, проте в разі накладання вето відбудеться третє читання. У результаті законопроєкт про мобілізацію може набрати чинності через місяць після його опублікування.

Законопроєкти про мобілізацію: що відомо

Ввечері 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти, що передбачають зміни до мобілізації в Україні. Крім цього, вони містять нововведення щодо військового обліку громадян.

Станом на 25 грудня на сайті Ради зареєстровано два законопроєкти: № 10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", та № 10379 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

Розгляд законопроєкту № 10378 нардепи запланували на 10 січня.

Нагадаємо, 24 грудня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українські військові не зможуть демобілізуватися до кінця війни. Проте ті бійці, які відвоювали два роки, зможуть відпочити. Вони зможуть "частково демобілізуватись" або скористатись відпусткою.