"Наполягає на I групі": Безугла розповіла, яких змін у мобілізації вимагає Залужний

Нардепка заявила, що головнокомандувач ЗСУ хоче позбавити осіб з інвалідністю II групи права на звільнення зі служби. Мар'яна Безугла зазначила, що не підтримує цю ідею та зробить "усе можливе".

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Народна депутатка від партії "Слуга народу" та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що на позбавленні осіб з інвалідністю II-III груп права на звільнення зі служби наполягає головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Про це відомо з її публікації у соцмережах від 26 грудня.

Вона поскаржилась, що отримує однакові повідомлення про зміни щодо мобілізації в Україні. Нардепка завірила, що "послідовно" підтримує надання особам з інвалідністю усіх груп права на відстрочку й звільнення зі служби. Безугла додала, що наполягатиме на цьому.

"Як обіцяла, так і зроблю все можливе. Прийшлося повторювати третій раз. Більше не буду", — заявила вона.

Депутатка написала, що може нагадати, "хто офіційно наполягає тільки на I групі". Вона прикріпила до посту скриншот невідомого документу, в якому виділила один абзац.

"Також пропонується вилучити із законопроєкту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам II групи", — йдеться у тексті.

Далі вказано, що автор документа просить "прискорити" реєстрацію та розгляд законопроєкту та "врахувати", очевидно, зазначені вище пункти. Нижче стоїть підпис головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Пост Безуглої від 26 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт щодо мобілізації в Україні. Зокрема, пропонується позбавити права на відстрочку осіб з інвалідністю III групи.

Нардеп Олександр Горенюк спрогнозував, що запропоновані зміни щодо мобілізації можуть набрати чинності не раніше весни.