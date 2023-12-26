"Лучше сохранить людей": Залужный назвал приоритеты в обороне ВСУ

По словам генерала Залужного, Украине важнее сохранять жизни бойцов, поэтому если сил не хватит, то может быть решение об отходе от того или иного населенного пункта.

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Российские войска уже третий месяц пытаются захватить Авдеевку. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал, на чем акцентирует внимание командование. Об этом стало известно из трансляции Армия TV.

В ходе брифинга журналистка спросила, может ли Авдеевка стать "Вторым Бахмутом", Валерий Залужный заявил, что российские войска имеют возможность концентрировать собственные силы на одном направлении. Поэтому они способны за 2-3 месяца сделать то, что произошло с Бахмутом.

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"Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — мы будем видеть, что лучше сохранить людей, то конечно, мы примем такое решение, а потом отвоюем", — заявил Валерий Залужный.

Он также отметил, что общественности не стоит делать шоу или скорбь из-за ситуации с отдельными населенными пунктами. Ведение боевых действий имеет свои законы, которые не зависят от мнения журналистов или депутатов. Украинские военные выполняют задачи в сверхсложных условиях. Также новый закон о мобилизации нужен, потому что каждый должен защищать Украину.

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Напомним, 26 декабря в ISW сообщали, что российские войска продвинулись возле Авдеевки и Кременной.

Военный эксперт Константин Машовец размышлял, почему для российских войск Авдеевка важнее Бахмута.