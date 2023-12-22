Фронтовые российские метания. Почему для РФ Авдеевка важнее, чем Бахмут

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На Донецком направлении командование противника продолжает свои попытки "успешно завершить" операцию по окружению Авдеевского района обороны ВСУ.

Однако, очевидно, сталкивается на этом пути с определенными сложностями. В первую очередь, по поддержанию динамики и интенсивности своих атакующих\штурмовых действий СРАЗУ на нескольких участках и направлениях, имеющих ключевой характер для продолжения наступления.

Ведь для этого нужен, по крайней мере, один "небольшой" нюанс — наличие ДОСТАТОЧНОГО количества сил и средств, СПОСОБНЫХ к такого рода действиям в течение ДЛИТЕЛЬНОГО времени. То есть, имеющих соответствующий уровень БОЕСПОСОБНОСТИ (во всех ее измерениях — уровне укомплектованности личным составом, его профессиональной подготовки, морально-психологического состояния, объемах укомплектованности основными образцами и типами ВВТ, качестве и количестве материально-технического обеспечения \мтз и многое другое...). Другими словами, нужны "свежие" (то есть более-менее боеспособные) формирования — полки, бригады, на крайний случай, батальоны и роты... причем, именно здесь, именно сейчас и в течение достаточно длительного времени.

В этом смысле, среди довольно значительного объема информации из того района боевых действий, которая поступает ко мне, мое внимание привлекло 2 сообщения:

командование противника запланировало перемещение 57-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) с Бахмутского направления (пока ее подразделения пытаются атаковать передовые позиции ВСУ севернее с.Курдюмовка) на Авдеевский, в район с.Марьинка;

командование противника наконец-то ввело в бой в Авдеевский промзоне подразделения диверсионно-штурмовой бригады "Ветераны" из состава "Добровольческого штурмового корпуса" (ДШК).

Кто забыл, напомню...

На Авдеевском направлении командование противника имеет в резерве, по крайней мере, 3 мотострелковых полка (мсп), не менее 7-и стрелковых и мотострелковых резервных батальонов, а также до 3-х формирований уровня "батальон" типа БАРС...

Поэтому возникает вполне логичный вопрос — зачем перемещать с одного активного направления (а под Бахмутом сейчас идут такие же интенсивные бои, как и под Авдеевкой), сразу два формирования "бригадного уровня" (эти самые "Ветераны", в свое время, также фиксировались севернее Бахмута), ведь с формальной точки зрения под Авдеевкой и так сосредоточено и развернуто вполне достаточно сил и средств, даже "с запасом"?

Или командованию группировки войск (ГВ) противника "Юг" просто "скучно" и ему нечем заняться, как вот таскать вдоль фронта свои бригады туда-сюда?

Как по мне, ответа может быть два:

это вопрос приоритета (другими словами, Авдеевка для противника важнее Бахмута);

либо, для выполнения поставленной перед ГВ "Юг" задачи в районе Авдеевки, в том объеме, который требует от него "высшее командование", ему понадобились ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ силы и средства, чтобы "поддерживать темп" — и оно решило перераспределить их в пользу одних, за счет других...

Как по мне, одно не исключает другого...

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Контратака под коксохимом. Какие проблемы имеют российские войска под Авдеевкой

Я уже писал, что стремление наступать ВЕЗДЕ и СРАЗУ... может сыграть с российским командованием "злую шутку". Принцип концентрации в военном искусстве еще никто не отменял, образно говоря...

Конечно, атаковать\штурмовать на широком фронте, значительными силами — вполне возможно. И на первый взгляд, это выглядит очень "заманчиво" и эффективно (ведь позволяет потенциально достичь быстро значительного по объему результата).

Но это становится ну очень значительной и болезненной проблемой тогда, когда не приносит результата, или приносит мелкий (незначительный) результат. Потому что, в таком случае, ваши ударные группы (группировки) войск продолжают "стачиваться" (нести потери) в значительном объеме, при этом — не принося "дивидендов"...

При этом, вы вынуждены "естественным путем" либо сокращать размах своего наступления (постепенно сужая его по фронту), либо уменьшать интенсивность своих агрессивных действий (имеется в виду, интенсивность атак и штурмов)... а также размер своих сил и средств, которые непосредственно привлекаются к ним.

Под Авдеевкой мы сейчас наблюдаем попытку российского командования сохранить "запланированные" размах и объем своего наступления. В том числе, путем перемещения на это направление ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ, а главное, более-менее боеспособных формирований, даже за счет других активных участков и направлений...

Но, думаю, вскоре они столкнутся с еще одной "жесткой необходимостью" — увеличить так называемые "оперативные паузы" (имеется в виду, промежутки времени между периодами активизации\атак). То есть, периоды перегруппировки их передовых подразделений, непосредственно привлеченных к участию в атаках и штурмах, начнут расти, так же, как и время, необходимое на их доукомплектование...

В свою очередь, рано или поздно, противнику также придется перейти со схемы "ВЕЗДЕ и СРАЗУ" на другую — "поочередную активизацию" на определенных участках и направлениях. Просто потому, что первая тактическая схема — станет очень дорогостоящей для российского командования (она и так, УЖЕ стоила им далеко недешево, а станет еще дороже, в том числе и в "общем измерении").

На данный момент, российское командование считает, что у него пока вполне хватает сил и средств, ресурсов и всего остального, чтобы придерживаться первой "схемы", то есть, вести наступление с "заданными параметрами" с желаемым темпом и размахом.

Но первые "звоночки" в смысле изменения ситуации совсем в другую сторону, уже звенят...

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