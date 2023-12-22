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Мнения Российско-украинская война

Фронтовые российские метания. Почему для РФ Авдеевка важнее, чем Бахмут

Россияне хотят любой ценой сохранить интенсивность наступления под Авдеевкой. Поэтому, отмечает военный обозреватель Константин Машовец, бросают сюда подразделения даже с такого важного участка фронта, как Бахмут

Константин Машовец
Константин Машовец
Военный эксперт
eye 137
Российская армия
Российские подразделения перемещаются...
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На Донецком направлении командование противника продолжает свои попытки "успешно завершить" операцию по окружению Авдеевского района обороны ВСУ.

Однако, очевидно, сталкивается на этом пути с определенными сложностями. В первую очередь, по поддержанию динамики и интенсивности своих атакующих\штурмовых действий СРАЗУ на нескольких участках и направлениях, имеющих ключевой характер для продолжения наступления.

Ведь для этого нужен, по крайней мере, один "небольшой" нюанс — наличие ДОСТАТОЧНОГО количества сил и средств, СПОСОБНЫХ к такого рода действиям в течение ДЛИТЕЛЬНОГО времени. То есть, имеющих соответствующий уровень БОЕСПОСОБНОСТИ (во всех ее измерениях — уровне укомплектованности личным составом, его профессиональной подготовки, морально-психологического состояния, объемах укомплектованности основными образцами и типами ВВТ, качестве и количестве материально-технического обеспечения \мтз и многое другое...). Другими словами, нужны "свежие" (то есть более-менее боеспособные) формирования — полки, бригады, на крайний случай, батальоны и роты... причем, именно здесь, именно сейчас и в течение достаточно длительного времени.

В этом смысле, среди довольно значительного объема информации из того района боевых действий, которая поступает ко мне, мое внимание привлекло 2 сообщения:

  • командование противника запланировало перемещение 57-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) с Бахмутского направления (пока ее подразделения пытаются атаковать передовые позиции ВСУ севернее с.Курдюмовка) на Авдеевский, в район с.Марьинка;
  • командование противника наконец-то ввело в бой в Авдеевский промзоне подразделения диверсионно-штурмовой бригады "Ветераны" из состава "Добровольческого штурмового корпуса" (ДШК).

Кто забыл, напомню...

На Авдеевском направлении командование противника имеет в резерве, по крайней мере, 3 мотострелковых полка (мсп), не менее 7-и стрелковых и мотострелковых резервных батальонов, а также до 3-х формирований уровня "батальон" типа БАРС...

Поэтому возникает вполне логичный вопрос — зачем перемещать с одного активного направления (а под Бахмутом сейчас идут такие же интенсивные бои, как и под Авдеевкой), сразу два формирования "бригадного уровня" (эти самые "Ветераны", в свое время, также фиксировались севернее Бахмута), ведь с формальной точки зрения под Авдеевкой и так сосредоточено и развернуто вполне достаточно сил и средств, даже "с запасом"?

Или командованию группировки войск (ГВ) противника "Юг" просто "скучно" и ему нечем заняться, как вот таскать вдоль фронта свои бригады туда-сюда?

Как по мне, ответа может быть два:

  • это вопрос приоритета (другими словами, Авдеевка для противника важнее Бахмута);
  • либо, для выполнения поставленной перед ГВ "Юг" задачи в районе Авдеевки, в том объеме, который требует от него "высшее командование", ему понадобились ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ силы и средства, чтобы "поддерживать темп" — и оно решило перераспределить их в пользу одних, за счет других...

Как по мне, одно не исключает другого...

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Я уже писал, что стремление наступать ВЕЗДЕ и СРАЗУ... может сыграть с российским командованием "злую шутку". Принцип концентрации в военном искусстве еще никто не отменял, образно говоря...

Конечно, атаковать\штурмовать на широком фронте, значительными силами — вполне возможно. И на первый взгляд, это выглядит очень "заманчиво" и эффективно (ведь позволяет потенциально достичь быстро значительного по объему результата).

Но это становится ну очень значительной и болезненной проблемой тогда, когда не приносит результата, или приносит мелкий (незначительный) результат. Потому что, в таком случае, ваши ударные группы (группировки) войск продолжают "стачиваться" (нести потери) в значительном объеме, при этом — не принося "дивидендов"...

При этом, вы вынуждены "естественным путем" либо сокращать размах своего наступления (постепенно сужая его по фронту), либо уменьшать интенсивность своих агрессивных действий (имеется в виду, интенсивность атак и штурмов)... а также размер своих сил и средств, которые непосредственно привлекаются к ним.

Под Авдеевкой мы сейчас наблюдаем попытку российского командования сохранить "запланированные" размах и объем своего наступления. В том числе, путем перемещения на это направление ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ, а главное, более-менее боеспособных формирований, даже за счет других активных участков и направлений...

Но, думаю, вскоре они столкнутся с еще одной "жесткой необходимостью" — увеличить так называемые "оперативные паузы" (имеется в виду, промежутки времени между периодами активизации\атак). То есть, периоды перегруппировки их передовых подразделений, непосредственно привлеченных к участию в атаках и штурмах, начнут расти, так же, как и время, необходимое на их доукомплектование...

В свою очередь, рано или поздно, противнику также придется перейти со схемы "ВЕЗДЕ и СРАЗУ" на другую — "поочередную активизацию" на определенных участках и направлениях. Просто потому, что первая тактическая схема — станет очень дорогостоящей для российского командования (она и так, УЖЕ стоила им далеко недешево, а станет еще дороже, в том числе и в "общем измерении").

На данный момент, российское командование считает, что у него пока вполне хватает сил и средств, ресурсов и всего остального, чтобы придерживаться первой "схемы", то есть, вести наступление с "заданными параметрами" с желаемым темпом и размахом.

Но первые "звоночки" в смысле изменения ситуации совсем в другую сторону, уже звенят...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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