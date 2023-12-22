Фронтові російські метання. Чому для РФ Авдіївка важливіше, ніж Бахмут

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На Донецькому напрямку командування противника продовжує свої спроби "успішно завершити" операцію на оточення Авдіївського району оборони ЗСУ.

Однак, очевидно, стикається на цьому шляху із певними складнощами. Насамперед, щодо підтримання динаміки та інтенсивності своїх атакуючих\штурмових дій ЗРАЗУ на декількох ділянках та напрямках, маючих ключовий характер для продовження наступу.

Адже, для цього потрібний, принаймні, один "невеликий" нюанс — наявність ДОСТАТНЬОЇ кількості сил й засобів, ЗДАТНИХ до такого роду дій протягом ТРИВАЛОГО часу. Тобто, маючих відповідний рівень БОЄЗДАТНОСТІ (у всіх її вимірах — рівні укомплектованості особовим складом, його професійної підготовки, морально-психологічного стану, обсягах укомплектованості основними зразками та типами ОВТ, якості та кількості матеріально-технічного забезпечення \мтз та багато іншого…). Іншими словами, потрібні "свіжі" (тобто більш-менш боєздатні) формування — полки, бригади, на крайній випадок, батальйони та роти… причому, саме тут, саме зараз й протягом достатньо тривалого часу.

У цьому сенсі, серед досить значного обсягу інформації з того району бойових дій, яка надходить до мене, мою увагу привернуло 2 повідомлення:

командування противника запланувало переміщення 57-ї окремої мотострліцької бригади (омсбр) з Бахмутського напрямку (поки її підрозділи намагаються атакувати передові позиції ЗСУ північніше с. Курдюмовка) на Авдіївський, в район с. Мар'їнка;

командування противника нарешті ввело у бій в Авдіївській промзоні підрозділи диверсійно-штурмової бригади "Ветераны" зі складу "Добровольческого штурмового корпуса" (ДШК).

Хто забув, нагадаю…

На Авдіївському напрямку командування противника має у резерві, принаймні, 3 мотострілецьких полки (мсп), не менше 7-и стрілецьких та мотострілецьких резервних батальйонів, а також до 3-х формувань рівня "батальйон" типу БАРС…

Тому, постає цілком логічне запитання — навіщо переміщати з одного активного напрямку (а під Бахмутом зараз тривають такі ж інтенсивні бої, як й під Авдіївкою), зразу два формування "бригадного рівня" (ці самі "вИтІранИ", свого часу, також фіксувалися північніше Бахмуту), адже з формальної точки зору під Авдіївкою й так зосереджено та розгорнуто цілком достатньо сил й засобів, навіть, "із запасом"?

Чи командуванню угрупування військ (УВ) противника "Юг" просто "скучно" і йому немає чим зайняться, як оце таскати вздовж фронту свої бригади туди-сюди?

Як на мене, відповіді може бути дві:

це питання пріоритету (іншими словами, Авдіївка для противника важливіша за Бахмут);

або, для виконання поставленого перед УВ "Юг" завдання в районі Авдіївки, в тому обсязі, який вимагає від нього "вище командування", йому знадобилися ДОДАТКОВІ сили й засоби, аби "підтримувати темп" — й воно вирішило перерозподілити їх на користь одних, за рахунок інших…

Як на мене, одне не виключає іншого…

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Контратака під коксохімом. Які проблеми мають російські війська під Авдіївкою

Я вже писав, що прагнення наступати ЗРАЗУ та СКРІЗЬ… може зіграти із російськими командуванням "злий жарт". Принцип концентрації у військовому мистецтві, ще ніхто не скасовував, образно кажучи…

Звичайно, атакувати\штурмувати на широкому фронті, значними силами — цілком можливо. І на перший погляд, це виглядає дуже "заманливо" й ефективно (адже, дозволяє потенційно досягнути швидко значного у обсягу результату).

Але це стає ну дуже значною та болючою проблемою тоді, коли не приносить результату, або приносить дрібний (незначний) результат. Бо, в такому разі, ваші ударні групи (угрупування) військ продовжують "стачуватись" (зазнавати втрати) у значному обсягу, при цьому — не приносячи "дивідендів"…

При цьому, ви вимушені "природним шляхом" або скорочувати розмах свого наступу (поступово звужуючи його по фронту), або зменшувати інтенсивність своїх агресивних дій (мається на увазі, інтенсивність атак та штурмів)… а також розмір своїх сил й засобів, які безпосередньо залучаються до них.

Під Авдіївкою ми зараз спостерігаємо спробу російського командування зберегти "заплановані" розмах та обсяг свого наступу. Зокрема, шляхом переміщення на цей напрямок ДОДАТКОВИХ, а головне, більш-менш БОЄЗДАТНИХ формувань, навіть за рахунок інших активних ділянок та напрямків…

Але, думаю, незабаром вони зіткнуться із ще однією "жорсткою необхідністю" — збільшити, так звані "оперативні паузи" (мається на увазі, проміжки часу між періодами активізації\атак). Тобто, періоди перегрупування їхніх передових підрозділів, безпосередньо залучених до участі в атаках та штурмах, почнуть зростати, так само, як й час, потрібний на їх доукомплектування…

Зі свого боку, рано чи пізно, противнику також доведеться перейти зі схеми "ЗРАЗУ та СКРІЗЬ" на іншу — "почергову активізацію" на визначених ділянках та напрямках. Просто тому, що перша тактична схема — стане дуже вартісною для російського командування (вона й так, ВЖЕ коштувала їм далеко недешево, а стане ще дорожчою, зокрема й у "загальному вимірі").

На цей момент, російське командування вважає, що в нього поки що цілком вистачає сил й засобів, ресурсів та всього іншого, щоб дотримуватись першої "схеми", тобто, вести наступ із "заданими параметрами" із бажаним темпом та розмахом.

Але перші "дзвіночки" у сенсі зміни ситуації зовсім у інший бік, вже дзеленчать…

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