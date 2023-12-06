Контратака під коксохімом. Які проблеми мають російські війська під Авдіївкою

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Щодо поточної ситуації в районі м.Авдіївка…

Противник протягом минулої доби безрезультатно атакував по наступних напрямках:

Красногорівка — Новокалинове, Красногорівка — Новобахмутівка (діяли підрозділи 132-ї омсбр 1-го АК та 15-ї омсбр 2-ї ЗВА);

Красногорівка — Степове (були введені в бій підрозділи 30-ї омсбр 2-ї ЗВА, очевидно 114-а омсбр, "ущільнилась" трохи південніше по напрямку на коксохім);

Веселе — коксохім, пробувала атакувати 114-а омсбр… останнім часом, це з'єднання 1-го АК противника явно стало "видихатися" через понесені значні втрати;

Каштанове — Авдіївка, Мінеральне — Авдіївка, це те, що зараз рветься через авдіївську "промку", ймовірно — 55-а омсбр, при підтримці 57-го та 87-го мсп (можливо, туди ж спрямовано до батальйону зі складу 1-ї омсбр);

на південному фасі чергові безрезультатні атаки здійснили штурмові групи зі складу підрозділів 9-ї омсбр 1-го АК;

на момент написання огляду, підрозділи 114-ї омсбр противника намагалися атакувати по напрямку відм. 204.6 — Авдіївка й бій ще тривав…

Авдіївський коксохім - під вогнем супротивника Фото: З відкритих джерел

До речі, північніше коксохіму до цього передові підрозділи ЗСУ раптовою контратакою примусили підрозділи цієї бригади противника відійти, принаймні, з двох передових позицій відділення… Тому, зрозуміло, чому противник прагне "восстановить положение".

Південніше Авдіївського району оборони противник продовжує свої спроби пробитися по напрямку Мар'їнка — Георгіївка та у напрямку на Новомихайлівку. Зокрема:

в районі Мар'їнки передові підрозділи 150-ї мсд противника (ймовірно, її 103-го мсп) зуміли витіснити наші передові підрозділи з однієї позиції відділення;

а підрозділи 33-го мсп 20-ї мсд противника та 39-ї омсбр 68-го АК знову спробували "концентрованими" атаками вийти на ближні підступи до Новомихайлівки, перші — з боку Олександрівки та Мар'їнки, другі — з боку Солодке. Але, безрезультатно…

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