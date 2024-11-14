Последние дни Кураховского плацдарма. Как войска РФ развивают наступление и что придется сделать ВСУ

Обзор, сегодня будет Кураховское направление.

Насколько я понимаю, Кураховский плацдарм ВСУ доживает последние дни. Войска сразу трех группировок (ГО) противника — "Центр", "Юг" и "Восток", очевидно, в ближайшее время его ликвидируют, и дай бог, чтобы эта ликвидация прошла БЕЗ окружения наших подразделений, а закончилась лишь их отходом, желательно организованным и поэтапным.

На данный момент

Войска противника, в виде 90-й танковой дивизии (тд), на северном фасе (фланге) плацдарма, при действенном участии подразделений бригад 51-й общевойсковой армии (ОВА), а именно — 1-й, 5-й, 110-й, 114-й омсбр, продолжают развивать свой успех в тактической зоне, активно атакуя позиции наших передовых подразделений по направлениям Новоалексеевка — Украинка, Новодмитровка — Сонцовка, а также продвигаются вдоль северного берега Кураховского водохранилища, заняв Ильинку (здесь действуют войска 51-й ОВА).

Правый фланг 90-й тд с севера, по направлению Селидово — Григорьевка, очевидно, обеспечивают подразделения 27-й мотострелковой дивизии (мсд) 2-й ОВА противника. Что, в свою очередь, дает возможность командованию 90-й тд маневрировать собственными и приданными силами и средствами в полосе Григорьевка — Селидово — Цукурино — Новодмитровка с целью перманентного наращивания усилий в общей дирекции Селидово — Андреевка.

ВСУ, правда, еще удерживают Берестки и ведут упорные арьергардные бои в районе поселков Вознесенка и Новоселидовка, но, очевидно, передовые подразделения противника уже прорвались западнее этого рубежа по направлению Новодмитровка — Сонцовка, поэтому, думаю, это ненадолго — пока не вытянут тылы со всего северного берега Кураховского водохранилища.

Как это ни прозвучит парадоксально, но ситуация в полосе наступления 90-й тд противника для ВСУ выглядит более благоприятно, чем то, что творится южнее (на южном фасе\фланге Кураховского плацдарма). По крайней мере, общий смысл действий и ближайшая задача противника севернее Кураховского водохранилища — вполне понятны, так же, как и направления приложения им основных усилий. Поэтому, очевидно, организация и ведение боевых действий со стороны ВСУ носят здесь более-менее планомерный и упорядоченный характер.

Однако в полосах наступления 8-й ОВА противника (ГВ "Юг") — 20-я и 150-я мотострелковые дивизии (мсд) и правого фланга ГВ "Восток" (36-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр) из состава 29-й ОВА, 37-я омсбр 36-й ОВА, 39-й омсбр и сводная тактическая группа 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (кулад) из состава 68-го АК, а также 40-я отдельная бригада морской пехоты (обр МП) противника), то есть в южной части Кураховского плацдарма — ситуация для ВСУ постепенно приобретает крайне негативный характер.

В частности, противник (передовые подразделения его 20-й мсд из состава 8-й ОВА, усиленные подразделениями 150-й мсд), прорвавшись к с. Дальнее, УЖЕ сумел завязать бои в самом селе и, очевидно, намерен продвинуться дальше в сторону Константинопольского и Успеновки с северо-восточного направления (до нее противнику остается с этого направления примерно 4-4.5 км). ВСУ остановить это движение противника — пока не могут.

В свою очередь, с юга передовые подразделения 36-й омсбр 29-й ОВА противника (очевидно, усиленные отдельными подразделениями 37-й омсбр) активно продвигаются западнее с. Трудовое, вдоль дороги Шахтерское — Успеновка и уже находятся где-то в 2.5 км от ее юго-западной окраины.

Таким образом, те наши подразделения, которые еще обороняются перед фронтом 39-й омсбр противника в районе поселков Антоновка, Екатериновка и Елизаветовка, рискуют оказаться в окружении, если противник продолжит свое продвижение на Успеновку — как с северо-восточного направления, так и с юга.

Более того, очевидно, что 40-я обр МП и главные силы 37-й омсбр противника продолжают "таранить" нашу оборону по направлению на Разлив (и соответственно, в сторону Константинополя) и по направлению Максимовка — Сухие Ялы, очевидно, пытаясь эту угрозу окружения для наших подразделений "масштабировать" еще больше, практически на ВЕСЬ Кураховский выступ.

Если коротко и по существу, то:

Рубеж обороны ВСУ по реке Сухие Ялы, который должен был помочь командованию ВСУ стабилизировать южную часть Кураховского плацдарма, на данный момент очень близок к тому, чтобы быть прорванным, примерно где-то на отрезке Константинопольское — Успеновка. Украинские подразделения еще ведут бои за Трудовое, но на соседних участках они же отходят к реке.

Причем положение наших войск в районе Гановка — Антоновка — Екатериновка — Веселый Гай из-за прорыва противника к с. Дальнее стремительно ухудшается, почти с каждым часом.

Непосредственно в районе п. Курахово противник продолжает свои попытки пробиться с востока в сам поселок. Здесь действуют, очевидно, подразделения 150-й мсд из состава 8-й ОВА (ГВ "Юг") и какая-то часть сил 51-й ОВА (из состава ГВ "Центр").

Интересно, что противник здесь применяет ту же "методологию" инфильтрации в населенный пункт, которую он применял в г. Селидово. Действуя малыми пехотными группами, он буквально "лезет в любую щель" в нашей обороне, занимает более или менее удобные позиции в нашей системе обороны, постепенно там накапливается, после чего переходит к массированным и интенсивным атакующим\штурмовым действиям накопленными силами и средствами уже непосредственно в самом населенном пункте.

Есть информация, что противник таким образом сумел "инфильтроваться" УЖЕ и в п. Курахово — продвинувшись вдоль Запорожского проспекта в район здания средней школы №3.

Очевидно, командование противника вполне осведомлено о недостатке личного состава в передовых подразделениях ВСУ (и соответственно, невозможности плотного и сплошного контроля ими на конкретной местности буквально всех участков и соответствующих зон, пригодных для продвижения малых пехотных групп), что, по сути, означает существование "щелей" и промежутков между позициями и опорными пунктами украинских подразделений в тактической зоне. Они тщательно их выискивают и лезут сквозь них.

Очевидно, уровень тактической разведки и качество мониторинга всей тактической зоны у противника резко возросли. Что характерно, командование противника применяет эту "методу" не только для того, чтобы "инфильтрировать" свои штурмовые группы во время боевых действий за какой-то более-менее значительный населенный пункт, но и вообще на тех участках, где его наступающие тактические группы сталкиваются с организованной обороной.

Что противник может еще ввести в бой по этим направлениям,

чтобы нарастить темпы наступления и завершить ликвидацию всего Кураховского плацдарма?

Не так уж и много.

В общем, в резерве ГВ "Центр", которое, я напомню, еще действует, кроме Кураховского направления, собственно на Покровском (нгу) и Торецком направлениях в составе 5-и мотострелковых полков и одного танкового полка (80-й тп, из состава 90-й тд), а также 6-и "резервных" стрелковых и мотострелковых батальонов, "числилось" на конец октября примерно 14-15 тысяч "тушек", при 110-и танках и 250-255-и единицах ББМ. Они имели где-то до 80-90 единиц "ствольной" арты и примерно 12-14 единиц РСЗО.

Но, это — на ВСЮ зону ответственности ГВ "Центр", причем где-то до трети этих сил и средств находились — или на территории Ростовской области, или в оперативном тылу.

Насколько я понимаю, в начале ноября командование ГВ "Центр" подтянуло часть этих резервов именно на Кураховское направление (в первую очередь, это касалось 90-й тд, в составе которой с этой целью был не только "активирован" один из штатных танковых полков, который до этого находился в резерве, но и был сформирован "дополнительный" штурмовой мотострелковый полк\мсп — 428-й мсп).

Также, бригады 51-й ОВА, которые развернуты и действуют на Кураховском направлении, также получили ДОПОЛНИТЕЛЬНО до 4-х — 5-и батальонов "маршевого пополнения" из своих "резервных" подразделений и частей. Именно этими силами сейчас ГВ "Центр" и наступает на Кураховском направлении, причем, очевидно, запланированное еще раньше и уже давно ожидаемое наступление противника на Покровск на данный момент "немного сдвинулось во времени".

В свою очередь, 8-я ОВА (если считать, даже вместе с 39-й омсбр из состава 69-го АК и тактической группой 18-й кулад) имела на конец октября для "наращивания усилий" также достаточно ограниченные силы и средства — 1 стрелковый полк (сп) и 4 батальона, из которых один — танковый (вероятно, из состава 20-й мсд). Правда, все они были развернуты в ближайшем тактическом тылу армии.

Это — 2-2.3 тысячи российских в\сл, до 32-х танков, ББМ-ок, вообще — меньше 20 штук, ну и до 40-а единиц АС "ствольной" арты, с реактивной — как-то не сложилось.

Насколько я понимаю, в контексте ведения "лобового" наступления (имеется в виду — с востока) на Кураховский плацдарм ВСУ этих сил и средств 20-й и 150-й мсд (обе дивизии этой армии, на Кураховском направлении действуют почти полным составом, только без отдельных своих подразделений, они давно и "плотно" втянуты в изнурительные бои и выделить что-то из их состава для резерва российское командование как не могло раньше, так и не может это сделать сейчас) для наращивания усилий — вполне хватало. Проблема была в другом, что в реальности усилить свои войска, которые непосредственно наступают на Курахово в полосе 8-й ОВА, российское командование могло (и сделало это впоследствии) только двумя батальонами — одним танковым и одним мотострелковым. Именно поэтому мы наблюдаем такой перекос в резервах именно в полосе соседней 51-й ОВА противника, которая получает резервы почти в перманентном режиме, по сравнению с его 8-й ОВА, где рады 1-2-м батальонам, потому что по сути, обе действуют на одном и том же направлении.

Более того, в полосе ГВ "Восток", где, по сути, в "первой линии" действуют 4 полнокровных бригады, из которых 3 — мотострелковые (омсбр), а одна — морской пехоты (обр МП), командование противника может ДОПОЛНИТЕЛЬНО ввести в бой ОДНОМОМЕНТНО (в течение 24-х часов) только до одного мотострелкового полка.

Причем в резерве здесь числится для ВСЕГО ГВ "Восток" (которое еще действует на Времеевском и Гуляйпольском направлениях) до 6.5 тысячи в\сл, 12-14 танков, до 88-90-и ББМ-ок, 45-46 АС.

Таким образом, на данный момент противник сосредоточил и развернул на Кураховском направлении формирования из состава трех ГВ ("Центр", "Юг" и "Восток") общей численностью примерно в 70-71 тысячу в\сл.

Наиболее широкие возможности и способности по дальнейшему наращиванию своих усилий противник имеет именно в полосе наступления 90-й тд и 51-й ОВА (это северный фас и "осевая дирекция"). Очевидно, это не совсем соответствует нынешним ПРАКТИЧЕСКИМ результатам, где, наоборот, значение южного фланга (полосы ГВ "Восток" и 8-й ОВА ГВ "Юг") относительно перспектив успешного для противника завершения Кураховского наступления постепенно растет.

Более того, вероятно, противник не может ПОЛНОСТЬЮ использовать оперативный резерв ГВ "Центр" именно на Кураховском направлении, потому что его 2-а и 41-я ОВА, которые действуют, собственно, на Покровском направлении, также в ближайшее время потребуют резервов... причем, далеко не в малом объеме.

Поэтому, как по мне, в ближайшее время мы увидим либо перегруппировку сил и средств между полосами и зонами ответственности группировок противника, которые пытаются сейчас окружить наши войска в районе Курахово, либо на Кураховское направление они пригонят "кого-то свеженького".

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