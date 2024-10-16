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Кое-что о СОЧ — ну, для сравнения…

Есть такая мотострелковая дивизия в российской армии — 18-я мсд. Место ее постоянной дислокации — "Калиниградская область".

Да, бывшая Восточная Пруссия, ныне — российский анклав между Польшей и Литвой на Балтийском побережье. Там дислоцируется целый армейский корпус — 11-й АК, из состава новосформированного недавно (точнее восстановленного) "Ленинградского военного округа" (ЛВО).

И вот эта 18-я мсд входит в состав этого армейского корпуса. Ее части и подразделения в основном дислоцируются в двух местах — город Советск (бывший немецкий Тильзит) и город Гусев (бывший немецкий Гумбиннен).

На данный момент части и подразделения этой 18-й мсд в составе 11-го АК задействованы противником на Харьковском операционном направлении (нацелены на с. Липцы), а также принимают участие в боях в "Курской области" РФ.

Так вот, по состоянию на начало октября нынешнего года в СОЧ из штатного личного состава дивизии находилось 1250–1300 российских военнослужащих (это те, которые официально зарегистрированы, то есть те, о которых доложили командиры соответствующего уровня). Больше всего — в двух полках: 79-м мотострелковом (мсп) — 283 в\сл, и 11-м танковом (тп) — 261 в\сл. По сути, в каждом из этих полков "в бегах" чуть меньше, как по батальону…

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В состав группировки 11-го АК, которую противник развернул по направлению на с. Липцы, действуют части и подразделения этой мсд. Она является основным соединением этого армейского корпуса.

По штату "военного времени" (то есть в полностью развернутом и укомплектованном состоянии) мсд — это 13,2–13,4 тысяч личного состава, в "мирное время" на "угрожающем направлении" (а "Калиниградская область", безусловно, для российского военно-политического руководства такой была и есть) — это где-то примерно 11,5–12,3 тысячи. "Внутренние" дивизии, как правило, содержались в значительно меньшем штате (до 10 тысяч человек).

То есть примерно 10% личного состава 18-й мсд на данный момент — в СОЧ. И эта дивизия в российской армии считается в смысле СОЧ более-менее "благополучной", и ей даже доверено вести боевые действия на одном из важных направлений…

Интересно, а что тогда делается в "неблагополучных", с точки зрения СОЧ, частях и соединениях?

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