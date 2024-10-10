Несправедливая мобилизация и масштабы СЗЧ — какие проблемы ВСУ разоблачил арест Сергея Гнездилова

Арест Сергея Гнездилова для волонтера и политического эксперта Геннадия Друзенко не стал сюрпризом — человек, бросивший вызов системе, должен был пострадать. Но этот арест не решит проблему несправедливости в армейском вопросе...

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ЗАДЕРЖАНИЕ СЕРГЕЯ ГНЕЗДИЛОВА

ГБР задержало Сергея Гнездилова. Поскольку Сергей, насколько я понимаю, не собирался бежать за границу (как, например, депутат Артем Дмитрук), его задержание было делом времени. Слишком уж громкой и публичной была пощечина власти. Слишком уж большой резонанс она вызвала в соцсетях, СМИ и обществе. Любое государство в такой ситуации бросило бы все силы, чтобы наказать мятежника.

Система сигнализирует: в СОЧ ходить можно, но тихо. Об этом свидетельствуют десятки тысяч зарегистрированных уголовных производств против нескольких тысяч судебных приговоров, вынесенных против военнослужащих, самовольно покинувших часть. Понятно, что ГБР просто физически не может справиться с таким количеством правонарушителей, о котором в последнее время сообщают СМИ. Но дело Гнездилова, есть большой шанс, таки расследуют и доведут до судебного приговора.

Впрочем, это никак не решит проблему, которую пытался поднять своим демаршем Сергей. Потому что когда в стране (еще до введения "экономического бронирования") забронировано в 1,5 раза больше мужчин призывного возраста, чем находятся в силах обороны, и почти в 4 раза больше, чем принимают непосредственное участие в боевых действиях, когда пока неизвестно, но значительное количество граждан Украины купило себе "белый билет" в крайне коррумпированных ВВК, а не менее коррумпированные ТЦК за мзду "потеряли" или положили под сукно еще немало дел резервистов — несправедливое распределение несения бремени войны в обществе становится слишком уж очевидным.

И эта несправедливость будет разрывать Украину изнутри, как лед разрывает оставленный зимой на дворе контейнер с водой.

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Я не призываю "понять и простить" Сергея. Он взрослый парень и, надеюсь, понимал, что делал. Неотвратимость наказания за нарушение закона — одна из основ, на которой держится любой правопорядок. Но, как по мне, наказание должно быть максимально мягким, а выводы из демарша Сергея — максимально вдумчивыми и стратегическими.

Потому что просто "временно остановить бронирование", как приказал президент — это лишь усилить несправедливость в обществе. Потому что те, для кого бронирование стало разновидностью коррупционного бизнеса, точно успели забронировать тех, кто заплатил. А вот добропорядочные предприниматели, которые делают крайне необходимые вещи для фронта (как, например, главный инженер производителя БПЛА, которого недавно мобилизовали по дороге на работу), могли просто не успеть собрать нужные документы.

Как и простое усиление репрессий против дезертиров и СОЧ-ников даст скорее обратный эффект. Потому что не решит первопричину массового ухода в "самоволку" — крайне несправедливого распределения бремени войны между мужчинами призывного возраста. И огромной теневой индустрии откупа от почетного долга защищать родину с оружием в руках, в которой вращаются сотни миллионов долларов.

Интересно, чиновники начинают лечить прежде всего болезнь или ее симптом? Впрочем, системное мышление и системное решение комплексных проблем никогда не было фирменным стилем ЗЕ-команды...

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