Почему не спасет "план победы": еще раз о демарше с СОЧ Сергея Гнездилова

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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

По моему прогнозу, война войдет в критическую фазу уже этой зимой из-за критической нехватки с обеих сторон живой силы. То есть солдат, которые непосредственно защищают, захватывают или отбивают территории: конкретные посадки, поселения и здания.

Потому что и в Украине, и в России нет (у них и не было, у нас — исчезло) ощущения экзистенциальности этой войны. Нет ощущения, что все поставлено на карту, а проигрыш приведет к катастрофе. Сейчас в обеих странах сформировались команды гладиаторов по несколько сотен тысяч и миллионные команды зрителей.

И тут вдруг один из гладиаторов выходит на сцену (в медиа) и во весь голос заявляет: это несправедливо, когда сотни тысяч воюют, а миллионы болеют (или уже и не болеют, а лишь зарабатывают на коррупционном тотализаторе). Гладиаторы — тоже люди. Они устали, выгорели, соскучились по родным и близким. И в целом заслужили ротацию и возвращение к нормальной жизни, которой сейчас живет большинство украинцев. Да, это новая нормальность, которая отличается от нормальности 2014-2021 годов. Но жизнь в тылу адаптировалась к ракетам и дронам, и о большой войне в Киеве напоминает разве что поляна из желто-голубых флажков на Майдане, полностью заполненная украинская Стена плача Михайловского монастыря и количество авто, окрашенных в камуфляж, на дорогах...

Стена памяти — то, что напоминает Киеву о войне Фото: МВД Украины

Солдаты стали не просто говорить о справедливости, не просто тихо идти в СОЧ и таким образом восстанавливать эту справедливость (в их понимании) по факту, а ставить вопрос публично и ребром. По сути, демарш Сергея Гнездилова, который так громко срезонировал в соцсетях, это вызов действующему правопорядку, который стал настолько несправедливым, что военнослужащий с безупречным послужным списком публично отказывается его соблюдать.

Тихий СОЧ-ник — это правонарушитель, человек, который это делает прилюдно с ощущением собственной правоты — это революционер, бросающий вызов всей системе. Которая по его (и многих других) ощущениям в своей несправедливости перешла некую принципиальную черту. И это нас возвращает к главному тезису — немало действительно порядочных и патриотических мужчин и женщин не готовы умирать за любую Украину. Особенно за ту, которая становится все более похожей на нашего врага. Социальное неравенство и несправедливость угрожают подорвать нашу сопротивляемость изнутри. И тогда никакая западная помощь, никакой "план победы" не спасут нас от катастрофы.

Ни одно общество не бывает идеально справедливым. Ни одно государство не является эффективным на 100%. Ни одна власть не является абсолютно профессиональной, патриотической и добродетельной. Но есть те пределы несправедливости, которые подрывают императив защиты украинской государственности любой ценой. К сожалению, наша сопротивляемость не безгранична. И все больше людей в камуфляже будут задаваться вопросом, почему гладиаторы должны защищать зрителей и болельщиков на комфортных трибунах. И невольно сказочно обогащать тех, кто продает билеты в зрительный зал на этот кровавый поединок. При том, что за билетами на ринг очередей не наблюдается уже более двух лет...

Я бы на месте власти попытался услышать этот звоночек. Потому что если его не услышать, и оружие, и финансы, и планы победы не спасут нас от катастрофы. Ведь когда граждане теряют веру в свое государство, все остальное теряет смысл.

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