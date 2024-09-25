Чому не врятує "план перемоги": ще раз про демарш із СЗЧ Сергія Гнезділова

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ПЕРШИЙ ДЗВІНОК

За моїм прогнозом, війна увійде в критичну фазу вже цієї зими через критичний брак з обох сторін живої сили. Тобто солдатів, які безпосередньо боронять, захоплюють чи відбивають території: конкретні посадки, поселення та будівлі.

Бо і в Україні, і в Росії нема (у них і не було, у нас — зникло) відчуття екзистенційності цієї війни. Немає відчуття, що все поставлено на карту, а програш призведе до катастрофи. Наразі в обох країнах сформувалися команди гладіаторів по кількасот тисяч і мільйонні команди глядачів.

І тут раптом один із гладіаторів виходить на сцену (в медіа) і на повен голос заявляє: це несправедливо, коли сотні тисяч воюють, а мільйони вболівають (або вже й не вболівають, а лише заробляють на корупційному тоталізаторі). Гладіатори — теж люди. Вони втомилися, вигоріли, скучили за рідними та близькими. І загалом заслужили на ротацію і повернення до нормального життя, яким наразі живе більшість українців. Так, це нова нормальність, яка відрізняється від нормальності 2014-2021 років. Але життя в тилу адаптувалося до ракет і дронів, а про велику війну в Києві нагадує хіба що галявина з жовто-блакитних прапорців на Майдані, вщент заповнена українська Стіна плачу Михайлівського монастиря та кількість авто, пофарбованих у камуфляж, на дорогах…

Стіна пам'яті - те, що нагадує Києву про війну Фото: МВС України

Солдати стали не просто говорити про справедливість, не просто тихо йти у СЗЧ і в такий спосіб відновлювати цю справедливість (у їхньому розумінні) по факту, а ставити питання публічно і руба. По суті, демарш Сергія Гнезділова, який так гучно зрезонував у соцмережах, це виклик чинному правопорядку, який став настільки несправедливим, що військовослужбовець із бездоганним послужним списком прилюдно відмовляється його дотримуватися.

Тихий СЗЧ-шник — це правопорушник, людина, яка це робить прилюдно з відчуттям власної правоти — це революціонер, що кидає виклик усій системі. Яка за її (і багатьох інших) відчуттями у своїй несправедливості перейшла певну засадничу межу. І це нас повертає до головної тези — чимало справді порядних і патріотичних чоловіків та жінок не готові помирати за будь-яку Україну. Особливо за ту, яка стає все більше схожою на нашого ворога. Соціальна нерівність і несправедливість загрожують підірвати наш супротив ізсередини. І тоді жодна західна допомога, жоден "план перемоги" не врятують нас від катастрофи.

Жодне суспільство не буває ідеально справедливим. Жодна держава не є ефективною на 100%. Жодна влада не є абсолютно професійною, патріотичною та доброчесною. Але є ті межі несправедливості, які підважують імператив захисту української державності за будь-яку ціну. На жаль, наша опірність не безмежна. І все більше людей у камуфляжі перейматимуться питанням, чому гладіатори мають захищати глядачів і вболівальників на комфортних трибунах. А також мимоволі казково збагачувати тих, хто продає квитки у глядацьку залу на цей кривавий двобій. Тоді як за квитками на ринг черг не спостерігається вже понад два роки…

Я б на місці влади спробував почути цей дзвіночок. Бо якщо його не почути, і зброя, і фінанси, і плани перемоги не врятують нас від катастрофи. Адже коли громадяни зневірюються у своїй державі, все решта втрачає сенс.

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