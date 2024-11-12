Головой о стену: как ВСУ удается сдерживать войска РФ на Северском выступе
На Северском направлении, несмотря на ощутимые усилия, противнику не удается особо продвинуться. Военный аналитик Константин Машовец перечисляет причины ситуации, благодаря которой ВСУ удается сдерживать продвижение россиян на Краматорск и Славянск.
Обзор будет касаться Северского выступа. Наиболее стабильного.
Что касается текущей ситуации,
то, в отличие от Кураховского и Константиновского выступлений, она представляется более стабильной, хотя и не без определенных "нюансов" ограниченно-тактического масштаба, в частности:
- Передовые подразделения 67-й мсд 25-й ОВА противника на Лиманском направлении в течение отчетного периода пытались улучшить свое тактическое положение по направлениям на с. Терны и Ямполовка, а также в Серебрянском лесничестве, севернее р. Северский Донец. Однако, несмотря даже на усиление путем ввода в бой ряда подразделений 164-й и 169-й омсбр (а в отдельные моменты, даже одной-двух тб 11-й отбр), существенных результатов добиться не смогли.
- В свою очередь, южнее р. Северский Донец, непосредственно на Северском и северной части Краматорского направлений, передовые части и подразделения 3-й ОВА противника осуществили сразу на нескольких участках и тактических направлениях попытки прорвать систему обороны ВСУ, в частности — 127-я омсбр противника, даже усиленная танковым батальоном 123-й омсбр, в течение отчетного периода осуществила многочисленные попытки вытеснить наши войска из с. Белогоровка (верхн.), причем настолько частые и интенсивные, что остатки этого села, которые обороняют ВСУ, уже превратились в некий мини-Сталинград. Однако на данный момент почти все эти попытки закончились для противника безрезультатно.
Украинские войска продолжают контролировать большую часть села, включая "терриконы" местного Мелового карьера (что, собственно, и обеспечивает им определенную устойчивость в обороне). Противник сумел за все это время только продвинуться до начала улицы Водопроводной (возле пруда) в восточной части села. И дальнейшие его атакующие и штурмовые действия — ни к чему не привели.
- Южнее, 6-я омсбр противника, действуя по направлениям Золотаревка — Верхнекаменское и Верхнекаменка — Верхнекаменское, смогла доползти до границы Луганской и Донецкой области, севернее дороги на Верхнекаменское, где и была остановлена украинскими войсками, продвинувшись за все лето и часть осени в целом — на 3-3,2 км.
- Также, передовые подразделения противника (из состава 123-й омсбр, 106-й пдд), провели многочисленные атакующие и штурмовые действия по направлениям: Николаевка — Ивано-Дарьевка (после многочисленных боев и ценой значительных потерь захватили остатки с.Спирное, продвижение составило — до 2-х км), Берестовое — Выемка, вдоль железной дороги передовые подразделения противника, в течение "летне-осенней кампании" продвинулись на расстояние до 3,5 км, но Выемку так и "не взяли", ну и по направлению Раздоловка — Переездное противник в июле как захватил Раздоловку, так и на этом почти остановился — все его дальнейшие попытки ворваться в Переездное или пробиться вдоль железной дороги в сторону Звановки закончились для него неудачно.Важно
Более того, сентябрьская попытка противника наступать в наиболее угрожающем для всего Северского выступления направлении со стороны Железнянского в сторону Приволья (то есть, вдоль автодороги Е-40, прямо на Славянск) закончилась для противника полной неудачей. Противник, сначала продвинувшись на 1,5-2 км, уже в конце сентября был вынужден отойти на свои исходные позиции в результате активных контратак ВСУ, оставив захваченное.
На данный момент, во всей полосе действия 3-й ОВА противника на Северском и частично Краматорском направлениях спорадическая активность противника фиксируется только в районе с.Белогоровка (верхн.), где недавний погром колонны бронетехники противника, снятый на видео, получил значительный резонанс во всевозможных "тырнетах", ну и время от времени противник продолжает свои попытки в месте слияния рек Бахмутовка и Сухая Плотва, в районе с. Федоровка и Переездное пробиться от железной дороги в западном направлении... Так же, как и по направлению Берестовое — Выемка, где он также "ориентируется" на железную дорогу, чтобы таки пробиться в Выемку.
А теперь, немного о перспективах
Но сначала определенные объяснения, относительно таких скромных результатов противника южнее р.Северский Донец.
Очевидно, в ходе планирования своих действий на лето-осень 2024 года командование противника рассматривало возможность проведения наступательных действий оперативно-тактического масштаба в сторону Славянско-Краматорской агломерации (я в этом более чем уверен).
Однако в этом смысле было очевидно, что для этого предварительно нужно будет "решить проблему Северского выступа", ведь ломиться, например, в сторону Славянска с юго-восточного направления, вдоль дороги Е-40, не вытеснив наши войска из района Северска было бы чистой воды авантюрой.
Но, вероятно, оценив "расклад сил" и ситуацию в этом районе, в первую очередь топографические особенности всего этого района, командование противника отдало предпочтение другим оперативно-тактическим направлениям. И я понимаю, почему именно.
По сути, ВСУ имеют в районе Северского выступа с севера достаточно весомое природное прикрытие — реку Северский Донец. Даже если противник полностью вытеснит наши войска из Серебрянского лесничества, более того — захватит Торское и выйдет на рубеж Лиман — Ямполь, это никоим образом НЕ гарантирует ему ликвидацию всего Северского плацдарма ВСУ, который даже в таких условиях будет прикрыт с севера достаточно полноводной рекой с достаточно широкой поймой.
Кроме этого, очевидно, что в ходе рассмотрения такого рода замысла российское командование пришло к выводу, что здесь возможны 2 варианта его практического проведения — так называемый "Большой" и так называемый "Малый".Важно
Первый предусматривал нанесение удара непосредственно в сторону Славянска с северо-восточного направления по общей дирекции Торское — Лиман — Райогородок и с юго-восточного направления по общей дирекции Красная Гора — Приволье — Никоноровка.
Второй — ограничивался продвижением российских войск до рубежа Ямполь — Дроновка, а также прорыв в район с. Звановка. Звановка.
Первый вариант в случае успеха обеспечивал выход непосредственно на ближние подступы к Славянску, второй — по крайней мере, ликвидацию Северского выступления с очень вероятным захватом г. Северск.
Насколько я понимаю, после длительных колебаний и "анализа ситуации", очевидно, противник решил отказаться от обоих этих вариантов как одного из основных элементов своей летне-осенней кампании 2024-го года.
Об этом убедительно свидетельствуют действия командования 25-й ОВА противника, которая после прорыва почти вплотную к Ямполовке и Тернов часть своих сил направила на помощь 20-й ЗВА, которая наступала на Макеевку и Невское. И очень похожи действия командования 3-й ОВА, которая сконцентрировала свои основные усилия и резервы на дирекции Бахмут — Константиновка, в районе Часов Яра.
Очевидно, если бы эти варианты были "приняты в работу", на флангах Северского выступа происходили бы совсем другие события.
Однако, насколько я понимаю, полностью отказываться от активных действий на Северском направлении командование противника не пожелало. Но решило это дело отдать "на откуп" местному командованию — то есть, настоятельно рекомендовало ему "попробовать собственными силами", без привлечения значительных (оперативно-стратегических) резервов.
Вот оно и пробовало — сначала пробиться в сторону Торского, потом Звановки, и наконец — "обозначило свое желание продвинуться в сторону Славянска" через Приволье.
Как по мне, к этому еще добавилось и то, что украинское командование своеобразно "убедило" своих оппонентов в том, что принятое им решение относительно Северского выступления и в целом — наступления на Славянск было верным и своевременным.
Ведь, как только противник начинал делать какие-то свои "активные движения" на флангах выступления — в районе Ямполовки и Тернов, а также в сторону Приволья, как тут же следовала жесткая реакция командования ВСУ в виде интенсивных контратак.
В результате чего противник был вынужден остановиться в районе Тернов и Ямполовки (у Торского даже отойти), а в направлении на Приволье он был отброшен. И наконец, очевидно, его командование пришло к выводу — это по сравнению с другими оперативно-тактическими направлениями (например, в сторону Купянска) долго, муторно, дорого, да и еще "эта гребаная река".
Но "местной" 3-й ЗВА никто в российском ГШ, очевидно, не запрещает биться головой "апстену". Насколько я понимаю, там вполне логично по этому поводу думают — пусть пробуют, может, у этих лугандийских барбосов что-то и получится.
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