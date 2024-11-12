Головой о стену: как ВСУ удается сдерживать войска РФ на Северском выступе

Обзор будет касаться Северского выступа. Наиболее стабильного.

Что касается текущей ситуации,

то, в отличие от Кураховского и Константиновского выступлений, она представляется более стабильной, хотя и не без определенных "нюансов" ограниченно-тактического масштаба, в частности:

- Передовые подразделения 67-й мсд 25-й ОВА противника на Лиманском направлении в течение отчетного периода пытались улучшить свое тактическое положение по направлениям на с. Терны и Ямполовка, а также в Серебрянском лесничестве, севернее р. Северский Донец. Однако, несмотря даже на усиление путем ввода в бой ряда подразделений 164-й и 169-й омсбр (а в отдельные моменты, даже одной-двух тб 11-й отбр), существенных результатов добиться не смогли.

- В свою очередь, южнее р. Северский Донец, непосредственно на Северском и северной части Краматорского направлений, передовые части и подразделения 3-й ОВА противника осуществили сразу на нескольких участках и тактических направлениях попытки прорвать систему обороны ВСУ, в частности — 127-я омсбр противника, даже усиленная танковым батальоном 123-й омсбр, в течение отчетного периода осуществила многочисленные попытки вытеснить наши войска из с. Белогоровка (верхн.), причем настолько частые и интенсивные, что остатки этого села, которые обороняют ВСУ, уже превратились в некий мини-Сталинград. Однако на данный момент почти все эти попытки закончились для противника безрезультатно.

Украинские войска продолжают контролировать большую часть села, включая "терриконы" местного Мелового карьера (что, собственно, и обеспечивает им определенную устойчивость в обороне). Противник сумел за все это время только продвинуться до начала улицы Водопроводной (возле пруда) в восточной части села. И дальнейшие его атакующие и штурмовые действия — ни к чему не привели.

- Южнее, 6-я омсбр противника, действуя по направлениям Золотаревка — Верхнекаменское и Верхнекаменка — Верхнекаменское, смогла доползти до границы Луганской и Донецкой области, севернее дороги на Верхнекаменское, где и была остановлена украинскими войсками, продвинувшись за все лето и часть осени в целом — на 3-3,2 км.

- Также, передовые подразделения противника (из состава 123-й омсбр, 106-й пдд), провели многочисленные атакующие и штурмовые действия по направлениям: Николаевка — Ивано-Дарьевка (после многочисленных боев и ценой значительных потерь захватили остатки с.Спирное, продвижение составило — до 2-х км), Берестовое — Выемка, вдоль железной дороги передовые подразделения противника, в течение "летне-осенней кампании" продвинулись на расстояние до 3,5 км, но Выемку так и "не взяли", ну и по направлению Раздоловка — Переездное противник в июле как захватил Раздоловку, так и на этом почти остановился — все его дальнейшие попытки ворваться в Переездное или пробиться вдоль железной дороги в сторону Звановки закончились для него неудачно.

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Более того, сентябрьская попытка противника наступать в наиболее угрожающем для всего Северского выступления направлении со стороны Железнянского в сторону Приволья (то есть, вдоль автодороги Е-40, прямо на Славянск) закончилась для противника полной неудачей. Противник, сначала продвинувшись на 1,5-2 км, уже в конце сентября был вынужден отойти на свои исходные позиции в результате активных контратак ВСУ, оставив захваченное.

На данный момент, во всей полосе действия 3-й ОВА противника на Северском и частично Краматорском направлениях спорадическая активность противника фиксируется только в районе с.Белогоровка (верхн.), где недавний погром колонны бронетехники противника, снятый на видео, получил значительный резонанс во всевозможных "тырнетах", ну и время от времени противник продолжает свои попытки в месте слияния рек Бахмутовка и Сухая Плотва, в районе с. Федоровка и Переездное пробиться от железной дороги в западном направлении... Так же, как и по направлению Берестовое — Выемка, где он также "ориентируется" на железную дорогу, чтобы таки пробиться в Выемку.

А теперь, немного о перспективах

Но сначала определенные объяснения, относительно таких скромных результатов противника южнее р.Северский Донец.

Очевидно, в ходе планирования своих действий на лето-осень 2024 года командование противника рассматривало возможность проведения наступательных действий оперативно-тактического масштаба в сторону Славянско-Краматорской агломерации (я в этом более чем уверен).

Однако в этом смысле было очевидно, что для этого предварительно нужно будет "решить проблему Северского выступа", ведь ломиться, например, в сторону Славянска с юго-восточного направления, вдоль дороги Е-40, не вытеснив наши войска из района Северска было бы чистой воды авантюрой.

Но, вероятно, оценив "расклад сил" и ситуацию в этом районе, в первую очередь топографические особенности всего этого района, командование противника отдало предпочтение другим оперативно-тактическим направлениям. И я понимаю, почему именно.

По сути, ВСУ имеют в районе Северского выступа с севера достаточно весомое природное прикрытие — реку Северский Донец. Даже если противник полностью вытеснит наши войска из Серебрянского лесничества, более того — захватит Торское и выйдет на рубеж Лиман — Ямполь, это никоим образом НЕ гарантирует ему ликвидацию всего Северского плацдарма ВСУ, который даже в таких условиях будет прикрыт с севера достаточно полноводной рекой с достаточно широкой поймой.

Кроме этого, очевидно, что в ходе рассмотрения такого рода замысла российское командование пришло к выводу, что здесь возможны 2 варианта его практического проведения — так называемый "Большой" и так называемый "Малый".

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Первый предусматривал нанесение удара непосредственно в сторону Славянска с северо-восточного направления по общей дирекции Торское — Лиман — Райогородок и с юго-восточного направления по общей дирекции Красная Гора — Приволье — Никоноровка.

Второй — ограничивался продвижением российских войск до рубежа Ямполь — Дроновка, а также прорыв в район с. Звановка. Звановка.

Первый вариант в случае успеха обеспечивал выход непосредственно на ближние подступы к Славянску, второй — по крайней мере, ликвидацию Северского выступления с очень вероятным захватом г. Северск.

Насколько я понимаю, после длительных колебаний и "анализа ситуации", очевидно, противник решил отказаться от обоих этих вариантов как одного из основных элементов своей летне-осенней кампании 2024-го года.

Об этом убедительно свидетельствуют действия командования 25-й ОВА противника, которая после прорыва почти вплотную к Ямполовке и Тернов часть своих сил направила на помощь 20-й ЗВА, которая наступала на Макеевку и Невское. И очень похожи действия командования 3-й ОВА, которая сконцентрировала свои основные усилия и резервы на дирекции Бахмут — Константиновка, в районе Часов Яра.

Очевидно, если бы эти варианты были "приняты в работу", на флангах Северского выступа происходили бы совсем другие события.

Однако, насколько я понимаю, полностью отказываться от активных действий на Северском направлении командование противника не пожелало. Но решило это дело отдать "на откуп" местному командованию — то есть, настоятельно рекомендовало ему "попробовать собственными силами", без привлечения значительных (оперативно-стратегических) резервов.

Вот оно и пробовало — сначала пробиться в сторону Торского, потом Звановки, и наконец — "обозначило свое желание продвинуться в сторону Славянска" через Приволье.

Как по мне, к этому еще добавилось и то, что украинское командование своеобразно "убедило" своих оппонентов в том, что принятое им решение относительно Северского выступления и в целом — наступления на Славянск было верным и своевременным.

Ведь, как только противник начинал делать какие-то свои "активные движения" на флангах выступления — в районе Ямполовки и Тернов, а также в сторону Приволья, как тут же следовала жесткая реакция командования ВСУ в виде интенсивных контратак.

В результате чего противник был вынужден остановиться в районе Тернов и Ямполовки (у Торского даже отойти), а в направлении на Приволье он был отброшен. И наконец, очевидно, его командование пришло к выводу — это по сравнению с другими оперативно-тактическими направлениями (например, в сторону Купянска) долго, муторно, дорого, да и еще "эта гребаная река".

Но "местной" 3-й ЗВА никто в российском ГШ, очевидно, не запрещает биться головой "апстену". Насколько я понимаю, там вполне логично по этому поводу думают — пусть пробуют, может, у этих лугандийских барбосов что-то и получится.

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