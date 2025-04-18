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Мнения Российско-украинская война

"Буферная зона" в Сумской области: почему срывается план командования РФ

Провал российской операции по созданию "буферной зоны" в Сумской области констатирует военный аналитик Константин Машовец. Увидев, каких жертв это стоит, командование врага решило убрать оттуда элитные части, что сразу снизило накал его действий.

Константин Машовец
Константин Машовец
Военный эксперт
eye 262
россия, солдаты, наступление
Фото: РИА Новости | Не получается под Сумами...
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Курское направление

Судя по всему, в результате переброски части сил и средств противника из своей Курской группировки на ряд других направлений, процесс "создания буферной зоны" в Сумской области Украины, скажем так, несколько затягивается. В частности:

  • передовым подразделениям ВСУ в направлении Беловоды — Журавка удалось оттеснить подразделения противника на север от населенного пункта Беловоды, выбив их с нескольких передовых позиций. Очевидно, что командование 76-й десантно-штурмовой дивизии (дшд), а также 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр), подразделения которых действуют по этим направлениям, в своем желании действовать "как можно шире", скажем так — несколько переоценили собственные силы;
  • аналогично можно сказать и о направлении Басовка — Новенькое, где ВСУ удалось заблокировать "острое желание" командования 106-й воздушно-десантной дивизии (вдд) противника продвигаться к высотам в районе Юнаковки. Передовые украинские подразделения, очевидно, отбили у врага несколько передовых позиций и наблюдательных пунктов на южной окраине Басовки.

В свою очередь южнее, в Белгордской области, противнику удалось продвинуться между Поповкой и Демидовкой, оттеснив передовые украинские подразделения в сторону границы (вероятно, действовали штурмовые подразделения из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты\обр МП).

Насколько я понимаю, российское командование, очевидно, постепенно избавляется от "головокружения от успехов" в Курской области и приходит к пониманию, что "буферизация" украинской пограничной зоны в Сумской области обойдется ему очень дорого, в первую очередь — с точки зрения потерь. Учитывая тот факт, что основную часть его Курской группировки составляет "элита" — воздушно-десантные войска и морская пехота, вполне вероятно, что в ближайшее время они будут заменены, а дальнейшее выполнение этой задачи будет поручено "пехоте" из состава 14-го и 44-го армейских корпусов (АК). А, собственно, российских десантников с морской пехотой повезут на Донбасс или даже в Южную операционную зону.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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