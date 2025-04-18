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Курское направление

Судя по всему, в результате переброски части сил и средств противника из своей Курской группировки на ряд других направлений, процесс "создания буферной зоны" в Сумской области Украины, скажем так, несколько затягивается. В частности:

передовым подразделениям ВСУ в направлении Беловоды — Журавка удалось оттеснить подразделения противника на север от населенного пункта Беловоды, выбив их с нескольких передовых позиций. Очевидно, что командование 76-й десантно-штурмовой дивизии (дшд), а также 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр), подразделения которых действуют по этим направлениям, в своем желании действовать "как можно шире", скажем так — несколько переоценили собственные силы;

аналогично можно сказать и о направлении Басовка — Новенькое, где ВСУ удалось заблокировать "острое желание" командования 106-й воздушно-десантной дивизии (вдд) противника продвигаться к высотам в районе Юнаковки. Передовые украинские подразделения, очевидно, отбили у врага несколько передовых позиций и наблюдательных пунктов на южной окраине Басовки.

В свою очередь южнее, в Белгордской области, противнику удалось продвинуться между Поповкой и Демидовкой, оттеснив передовые украинские подразделения в сторону границы (вероятно, действовали штурмовые подразделения из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты\обр МП).

Насколько я понимаю, российское командование, очевидно, постепенно избавляется от "головокружения от успехов" в Курской области и приходит к пониманию, что "буферизация" украинской пограничной зоны в Сумской области обойдется ему очень дорого, в первую очередь — с точки зрения потерь. Учитывая тот факт, что основную часть его Курской группировки составляет "элита" — воздушно-десантные войска и морская пехота, вполне вероятно, что в ближайшее время они будут заменены, а дальнейшее выполнение этой задачи будет поручено "пехоте" из состава 14-го и 44-го армейских корпусов (АК). А, собственно, российских десантников с морской пехотой повезут на Донбасс или даже в Южную операционную зону.

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