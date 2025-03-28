Прыжок за Днепр: чем вызвана активность армии РФ в Запорожской области

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Обзор. Сегодня мы на некоторое время вернемся к старому формату — попробуем рассмотреть ситуацию исключительно на одном направлении, на Запорожском. Потому что, достаточно много читателей спрашивают об этом.

На данный момент

58-я ОВА ведет позиционную оборону на значительной части своей полосы, за исключением района между Пятихатками — к северу от Долинки, где ее силы и средства уже почти 2 недели пытаются продвинуться в тактической зоне (началось где-то между 13-15 марта), действуя в двух направлениях:

Долинка — Щербаки;

Пятихатки — Степное.

В атакующих/штурмовых действиях противника участвуют до 2-х батальонов 108-го дшп (из состава 7-й дшд), а также несколько подразделений 503-го мсп (из состава 19-й мсд) и где-то до батальона 70-го мсп (из состава 42-й мсд).

Очевидно, что ближайшим задачами передовых подразделений противника на этом направлении является продвижение к трассе Каменское-Орехов на участке Степное-Щербаки, а также захват опорных пунктов Вооруженных Сил Украины в районе сел Степное и Щербаки.

По состоянию на вчерашнее утро противнику, в результате достаточно активных атакующих/штурмовых его действий и интенсивного огня по позициям наших передовых подразделений, удалось продвинуться (вклиниться) на этих направлениях на глубину до 2 км (в сторону дороги и села Щербаки) и до 1,5 км (в направлении села Степное).

Противник продолжает атаковать на упомянутых направлениях, однако очевидно испытывает ряд сложностей с поддержанием интенсивности своих атак на прежнем уровне, поскольку темпы его продвижения явно минимальны, даже в рамках "тактического улучшения" передовых позиций, а его передовые подразделения, пытаясь продвигаться вперед, явно несут значительные потери.

В настоящее время передовые подразделения противника, очевидно, пытаются "зацепиться" за южные окраины села Малые Щербаки, успели вплотную подойти к вышеуказанной дороге (на участке около 3 км по фронту, между Степным и Малыми Щербаками) и вступить в бои за остатки хутора Лобково, на юго-запад от села Степное, предварительно заняв село Пятихатки, расположенное к югу.

Очевидно, что командованию противника удалось сконцентрировать превосходящие силы и средства на этом участке (прежде всего по количеству личного состава, пригодного для использования в активных штурмовых действиях, в составе своих штурмовых групп и подразделений), используя тактику действий малыми пехотными группами, при интенсивной огневой поддержке (в том числе с помощью артиллерии и тактических ударных БПЛА), достичь определенных результатов на тактическом уровне.

Вместе с тем, вопрос эффективности его дальнейших действий, прежде всего по наращиванию темпов продвижения передовых подразделений, расширения своего тактического вклинивания в систему обороны Вооруженных Сил Украины на этом направлении, остается открытым. Поскольку 2 км за 2 недели — это не те показатели, которые в этом плане могут способствовать особому оптимизму его командования. Особенно, если вспомнить ту "цену", которую оно было вынуждено "заплатить" за продвижение на эти самые 2 км.

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Теперь рассмотрим ВОЗМОЖНЫЕ ответы на вопросы — зачем и что МОЖЕТ произойти дальше?

В связи с этим стоит рассмотреть две гипотетические ситуации, которые возможны в данном случае:

если эти действия противника носят исключительно "местный" (тактический) характер;

и если эти самые действия противника "означают" нечто большее и "глубже", чем тактический масштаб.

В первом случае эти действия понятны и логически обоснованы. Противник на этом направлении явно пытается восстановить положение, существовавшее до лета-осени 2023 года (до начала украинского наступления на этом направлении) и одновременно облегчить себе задачу, а также усложнить ее для ВСУ, перерезав ближайшую рокаду в их тактическом тылу (дорога между Степным и Щербаками), что явно усложнит для них маневр сил и средств на тактическом уровне. И на данный момент он близок к выполнению этой "минимальной" программы — по сути, дорога УЖЕ перерезана, не сегодня, так завтра враг также "зацепится" за Степное и Щербаки.

Но в другом случае все немного сложнее.

Очевидно, что для ДАЛЬНЕЙШЕГО развития этого наступления, особенно с каким-то оперативно-тактическим прицелом (например, для действий по району обороны Вооруженных Сил Украины в районе Каменского, или для создания условий для начала/возобновления активных наступательных действий на соседнем Ореховском направлении) противнику придется ввести в бой ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ силы и средства на этом или соседнем направлении. И на сегодня я не готов сказать, где именно он их возьмет. Просто потому, что пока я не нашел информации о перегруппировке каких-либо значительных сил и средств (резервов) противника в полосу 58-й ЗВА противника.

Еще одна особенность заключается в том, что все эти атаки (бои) "локального масштаба" на Запорожском направлении могут иметь "вспомогательную" или, проще говоря, "отвлекающую" роль. В связи с этим однозначно стоит рассмотреть возможность попытки противника снова "прыгнуть за Днепр" или возобновить активные действия на Ореховском направлении. Ведь эти действия явно не тянут на больший (стратегический) масштаб "отвлечения внимания".

Причем в обоих этих вариантах явно происходили бы "взаимоисключающие" вещи, ведь их масштабы разные, как и направления гипотетических действий войск противника. В первом речь шла бы о сосредоточении основных сил и средств из состава ГВ "Днепр" в полосе 18-й ОВА (и туда же массово тянулись бы "оборудование для форсирования"), во втором все происходило бы наоборот — командование ГВ "Днепр" перебрасывало бы дополнительные силы с Приднепровского направления в полосу 58-й ОВА (например, 76-ю дшд или одну, или даже сразу две, бригады 49-й ОВА — 34-ю или 205-ю омсбр).

Таким образом, подводя итоги, относительно Запорожского направления можно прийти к двум основным выводам.

"Наступательные действия" (а точнее, атаки) отдельных частей и подразделений 58-й ОВА противника на Запорожском направлении на этот МОМЕНТ имеют очень ограниченный (тактический) масштаб, и именно на этом уровне они имеют какое-то значение. Не более того...

О какой-то большей угрозе со стороны врага на этом направлении говорить пока рано. Другое дело, если ОДНОВРЕМЕННО враг "оживится" на Приднепровском направлении или на соседнем Ореховском, или будет пытаться резко и ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличить размах и интенсивность своих атакующих/штурмовых действий на Запорожье. Именно в таком случае будет иметь смысл более детально разобраться в гипотетических планах и замыслах противника.

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