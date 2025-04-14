За ценой не постоят: какой смысл Путин вкладывает в ракетные удары по городам Украины

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О том, что Кремль будет вынужден активизировать "внутреннее влияние" на Украину вместе с продолжением давления на фронте, стало понятно еще пару месяцев назад, когда начали падать темпы его осенне-зимнего наступления. "Подорвать тыл", расшатать внутреннее социально-политическое состояние противника, максимально снизить уровень его устойчивости и способности продолжать оказывать сопротивление путем влияния на общественное мнение общества... вот основные "цели" этой комбинации.

Наиболее быстрый и достаточно эффективный способ для этого — террор дальнобойными мощными средствами поражения против плотнозаселенных районов и городов с большим количеством жертв. Делает это враг с целью — запугать, сформировать в сознании как можно большего количества наших граждан ощущение фатальности и банальный страх, в таком случае, будет не лишним.

Удар по центру города Сумы в этом смысле, очевидно, свидетельствует о ряде вещей...

для реализации такой стратегии враг "за ценой не постоит" — использование "штучных" изделий, типа ракет к ОТРК, это наглядно свидетельствует. То есть, противник готов использовать в этом деле любые средства поражения, которые есть в его распоряжении;

выбор цели (объектов) для такого рода ударов, связанный с немалым количеством жертв среди мирного (гражданского) населения, не является случайным или ошибочным. Это осознанная и вполне приемлемая для Кремля методология "влияния на противника". Соотношение "стоимость — результат", по его пониманию, здесь вполне приемлемы;

"эффективность воздействия" также достигается тем фактом, что Украина в своем тылу не может прикрыть высокоэффективными средствами ПВО буквально все и всех. Защищаются в первую очередь военные и критически важные в отношении функционирования государства объекты, противник это знает и осознает, поэтому и выбирает для такого рода "воздействия" именно мирные кварталы и объекты — больше вероятность нанесения максимально возможного (резонансного) ущерба, а значит — осуществить почти мгновенное и реальное влияние на сознание людей;

ну и никакой "морально-этической" дилеммы, связанной с очевидной высокой вероятностью значительных жертв среди мирного гражданского населения, ни для самого Кремля, ни для непосредственных исполнителей этой "методологии" явно не существует... Воскресенье, центральная часть города (областного центра), "Вербное воскресенье" (это ровно за неделю до православной Пасхи) и массированный ракетный удар....

Таким образом, можем констатировать — нанесение мощных ударов именно по более-менее значительным населенным пунктам нашей страны со стороны врага является одним из важных (с его извращенной точки зрения) элементов общей стратегии принуждения Украины к капитуляции (принуждения закончить войну на условиях Кремля).

Основная цель — сформировать в общественном мнении украинцев "резкое неприятие ЛЮБОГО продолжения войны". Страх в массовом сознании, ощущение беспомощности и фатальности — главные "целевые приоритеты" врага, в этом смысле...

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