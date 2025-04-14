Вендетта по сценарию Путина: атака на Сумы как средство вызвать гнев и ненависть украинцев

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Сумы — это спланированный террористический акт по украинским гражданам, чтобы достичь как можно более широкого психологического эффекта, огласки и большего количества жертв.

Две баллистические ракеты, одна за другой в промежутке 3-4 минуты, причем с кассетным зарядом, предназначенным специально для поражения максимально большего количества гражданских.

Никакого военного тактического или стратегического значения последние ракетные атаки по Кривому Рогу и Сумах не имеют. У исполнителей ударов — психогенный замысел.

Цель — формирование массового психоза и чувства вендетты. Гнев и ненависть — объективное и естественное состояние украинцев, которое сейчас искренне ретранслируется через средства коммуникации — эмоциональные разговоры, сообщения, комментарии и тому подобное.

Они создают очень напряженное поле давления на действующую власть, которая под влиянием обстоятельств должна занять бескомпромиссную и агрессивную позицию, например, по переговорам с Путиным и РФ.

Могу быть неправ, но в качестве отдельного мнения сообщу: россияне и Путин хотели бы, чтобы инициатива по срыву мирного трека принадлежала именно украинцам.

Коварный замысел Путина Фото: AFP

Для этого нужно поставить их в состояние экспрессивного отказа, то есть повторить "эффект Бучи", под моральным давлением которой были прекращены стамбульские переговоры. Эмоционально впечатляющие события должны односторонне заставить Зеленского и власть поддаться эмоциональной волне раскаленного гневом общества и артикулировать жесткую риторику и позицию возмездия, исключающую намеки на мир.

Но эта версия рациональна только если трек прекращения огня под эгидой США имеет перспективу конкретной материализации и действительно до 20 апреля проектируется прекращение огня. Хотя многие в это не верят.

Что касается обращения мэра Конотопа Семенихина о вине главы Сумской ОГА Артюха и поста Марьяны Безуглой о военных построениях, то здесь действительно вынырнет много информации и тогда можно будет без эмоций и нервов выяснить обстоятельства. Спокойно, взвешенно, быстро и без лишних возмущений.

Практика показывает, что делать выводы на основании лишь чьих-то персональных сообщений и атак — плохое дело. Жертв уже не вернуть. Но ответственность должна наступить, если факты Безуглой или мэра Семенихина подтвердятся.

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