Браслеты, куклы вуду и гадалка Вероника: где просчитался Андрей Ермак

Ермак, "Династия", магия и две отрубленные россиянами и выставленные в гуляйпольском поле головы украинских воинов. Событийный оксюморон как признак чего-то зловещего и зловонного. Как будто мы где-то пропустили тот момент, когда надо было вовремя остановить этот всеобщий позор, запрограммированный общественной слабостью и отстраненностью, напыщенной безнаказанностью врага — внутреннего и внешнего.

Многие, наблюдая за Ермаком вчера и сегодня в суде, за его растерянным и неуверенным взглядом, в котором растворилась прошлая эпическая властность и всесильность, могли бы поддаться соблазну насладиться этой сочной вендеттой.

У некогда второго человека в государстве множество врагов. Тьма, если быть совсем точным. И то, что можно было простить первому лицу, никогда не простят второму. И спросят со второго лица как за двоих. А особенно второму лицу никогда не подарят то, что оно ведет себя как первое. Quod licet Iovi, non licet bovi. Потому что второе всегда — грязная копия первого. В которую, оказывается, легко бросить яйцо.

Первая и главная ошибка Ермака заключалась в том, что он нарушил базовое правило умных "серых кардиналов" — не лезть в навязчивую публичность и показательную субъектность. Потому что твои ошибки и высказывания становятся бременем для патрона. Когда тот, кто рядом, скрывает патологическую слабость — он транслирует ее на первое лицо.

Браслеты, куклы вуду и гадалки Вероники — это от того, что политический субъект не принимает себя как того, кто заслуживает быть на Олимпе. Он как будто подсознательно чувствует, что является случайным пассажиром, а вокруг него — более компетентные и азартные игроки, которые рано или поздно его положат на лопатки. В конце концов так и произошло.

Падение Ермака было запрограммировано его эпическим страхом потерять то, что он накопил волей случайных обстоятельств и верховного доверия. Управлять в украинской политике — значит самому быть искусным политическим магом-комбинатором, а не передавать на аутсорс инструмент влияния.

И тот факт, что сейчас в суде его не пришли поддержать те, кто перед ним ползал и от него зависел, не является редким случаем. Так всегда происходит при обнулении значимости. Бесстыдная машинерия межчеловеческих отношений в политике стандартна и прямо пропорциональна габаритам личности.

