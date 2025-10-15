Кто придет к власти в Украине: о чем свидетельствуют результаты свежего соцопроса

Related video

Видели новый провокационный опрос КМИС? 45% украинцев не видят в политике после войны ни Зеленского, ни Порошенко.

Причем больше тех, кто хотел бы, чтобы оставался Зеленский. Так, 32% считают, что в политике должен остаться Зеленский, но не Порошенко. Наоборот хотели бы 14%. И только 9% ответили, что хотели бы, чтобы в политике остались и Зеленский, и Порошенко.

Также социологи добавили, что 32% среди всех респондентов хотели бы уголовного преследования или Зеленского, или Порошенко, или их обоих.

Просто критический запрос на совершенно новых игроков в политике автоматически работает на поиск "других", и поэтому в эту когорту волей фантазии избирателей и социологов попадают Залужный, Буданов, Билецкий, Притула, Стерненко, Арестович и другие лица, звезда которых скоро засветится.

