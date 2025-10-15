Поддержите нас UA
Кто придет к власти в Украине: о чем свидетельствуют результаты свежего соцопроса

Свежий опрос от одной из самых авторитетных социологических служб Украины показывает, что к действующим политикам народ относится радикально, констатирует политолог Олег Постернак. У украинцев — критический спрос на совершенно новых игроков в политике, и можно только гадать, кто взлетит на этой волне...

Олег Постернак
Олег Постернак
Политконсультант
Заседание Верховной Рады — народные депутаты
Украинцы критически устали от действующих политиков | Фото: Getty Images
Видели новый провокационный опрос КМИС? 45% украинцев не видят в политике после войны ни Зеленского, ни Порошенко.

Причем больше тех, кто хотел бы, чтобы оставался Зеленский. Так, 32% считают, что в политике должен остаться Зеленский, но не Порошенко. Наоборот хотели бы 14%. И только 9% ответили, что хотели бы, чтобы в политике остались и Зеленский, и Порошенко.

Также социологи добавили, что 32% среди всех респондентов хотели бы уголовного преследования или Зеленского, или Порошенко, или их обоих.

Просто критический запрос на совершенно новых игроков в политике автоматически работает на поиск "других", и поэтому в эту когорту волей фантазии избирателей и социологов попадают Залужный, Буданов, Билецкий, Притула, Стерненко, Арестович и другие лица, звезда которых скоро засветится.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

