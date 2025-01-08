Трамп закрывает Украине путь в НАТО: какой сигнал Путину дает президент США

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Трамп начинает свою пиар-игру. И первой публичной "жертвой" становится перспектива Украины в НАТО.

Фактически, сейчас на поверхность будут всплывать темы, которые были предметом косвенных контактов украинских, американских и российских представителей.

Называя обещание Байдена относительно вступления Украины в НАТО ошибкой, Трамп фактически показывает, что готов пожертвовать первым козырем — украинским членством в Альянсе. И добавляет, что понимает "чувства России". "Большая проблема для России — это Украина в составе НАТО".

Досталось Байдену за то, что соглашение между Украиной и Россией не сложилось из-за позиции Байдена, что Украина должна стать членом Альянса.

Это вряд ли совпадает с реальностью, но Трампу важен контраст с Байденом, и ближайший год он будет подобное тысячи раз повторять.

А вот то, что тема НАТО для Украины фактически уже сейчас снимается с повестки дня, не достигнув даже обсуждения на прямых переговорах с РФ, говорит лишь об одном — США готовы к "взрослому" торгу и посылают Путину жирный и щедрый сигнал о необходимости садиться за стол переговоров.

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