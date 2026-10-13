Оружие, разведданные, Starlink: 5 способов давления Трампа на Украину

США угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за атак на российские НПЗ, — Financial Times.

У американцев есть, в принципе, пять весомых инструментов влияния на Украину и Зеленского:

продажа тяжелого вооружения в рамках программы PURL;

разрешение на использование спутников Starlink;

санкции и экономические ограничения (закон Грэма и решение OFAC);

обмен разведданными между военными;

сеть заинтересованных грантополучателей, лидеров мнений, политиков, блогеров для проведения операций влияния, к которой, возможно, следует отнести и антикоррупционную группу.

Эти аргументы составляют "флеш-рояль" для американцев. И, думаю, будут использоваться для усиления давления.

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И на этот раз европейская группа поддержки Украины может не сработать, чтобы уравновесить Трампа.

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