Оружие, разведданные, Starlink: 5 способов давления Трампа на Украину
Украина оказалась перед перспективой усиления давления со стороны Трампа с целью принуждения к заключению выгодного для него соглашения. Политический эксперт Олег Постернак называет 5 способов такого давления — и предполагает, что на этот раз Европа не сможет уравновесить США в нашу пользу…
США угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за атак на российские НПЗ, — Financial Times.
У американцев есть, в принципе, пять весомых инструментов влияния на Украину и Зеленского:
- продажа тяжелого вооружения в рамках программы PURL;
- разрешение на использование спутников Starlink;
- санкции и экономические ограничения (закон Грэма и решение OFAC);
- обмен разведданными между военными;
- сеть заинтересованных грантополучателей, лидеров мнений, политиков, блогеров для проведения операций влияния, к которой, возможно, следует отнести и антикоррупционную группу.
Эти аргументы составляют "флеш-рояль" для американцев. И, думаю, будут использоваться для усиления давления.
И на этот раз европейская группа поддержки Украины может не сработать, чтобы уравновесить Трампа.
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