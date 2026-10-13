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Оружие, разведданные, Starlink: 5 способов давления Трампа на Украину

Украина оказалась перед перспективой усиления давления со стороны Трампа с целью принуждения к заключению выгодного для него соглашения. Политический эксперт Олег Постернак называет 5 способов такого давления — и предполагает, что на этот раз Европа не сможет уравновесить США в нашу пользу…

Олег Постернак
Олег Постернак
Политконсультант
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Зеленский и Трамп на переговорах в Овальном кабинете
Трамп начинает открыто давить | Фото: из открытых источников

США угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за атак на российские НПЗ, — Financial Times.

У американцев есть, в принципе, пять весомых инструментов влияния на Украину и Зеленского:

  • продажа тяжелого вооружения в рамках программы PURL;
  • разрешение на использование спутников Starlink;
  • санкции и экономические ограничения (закон Грэма и решение OFAC);
  • обмен разведданными между военными;
  • сеть заинтересованных грантополучателей, лидеров мнений, политиков, блогеров для проведения операций влияния, к которой, возможно, следует отнести и антикоррупционную группу.

Эти аргументы составляют "флеш-рояль" для американцев. И, думаю, будут использоваться для усиления давления.

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И на этот раз европейская группа поддержки Украины может не сработать, чтобы уравновесить Трампа.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

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