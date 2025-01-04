Украина без гарантий безопасности: почему Трамп не предлагает альтернативу НАТО

Президент Зеленский заявляет, что любые гарантии безопасности для Украины, чтобы быть действенными, должны предусматривать непосредственное участие США. Каким образом Вашингтон может быть задействован в этом процессе, выяснял Фокус.

Related video

О важнейшей роли Соединенных Штатов в гарантиях безопасности для Украины Владимир Зеленский упомянул в интервью, которое вышло вечером 2 января в телемарафоне.

В частности, говоря о том, что справедливый мир предусматривает "мощные, сильные гарантии безопасности", глава государства, резюмировал: "Мы боремся за это (членство Украины в НАТО — ред.), будем бороться. Не хотелось бы давать пас относительно альтернативы, но безусловно, любые гарантии безопасности без США — это слабые гарантии безопасности для Украины". В качестве примера президент привел Израиль, который не является членом НАТО, но имеет гарантии безопасности от США и других государств, "которые помогали ему отразить атаки иранских дронов и ракет".

Зеленский заявил, что Дональд Трамп может сыграть едва ли не ключевую роль в завершении войны

"Есть много деталей этих гарантий безопасности, но такие гарантии безопасности Украине пока никто не предлагал", — акцентировал Зеленский, назвав гарантии безопасности одной из составляющих "сильной позиции Украины, с которой она сможет вести любые переговоры с Россией".

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может сыграть едва ли не ключевую роль в завершении войны: "Трамп способен быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина, а, справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может. Он, я считаю, сильный и непредсказуемый. И я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась прежде всего России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну".

При каких условиях Трамп может открыть окно возможностей для мира

Отвечая на вопрос Фокуса о том, почему Украине до сих пор не была предложена израильская модель безопасности, о которой попутно говорит президент Зеленский, политолог Петр Олещук констатировал: "Проблема заключается в том, что Соединенные Штаты не хотят брать на себя конкретные обязательства по Украине, которые предусматривали бы даже чисто теоретическое участие США в войне против России. Это достаточно последовательная позиция США, которой они всегда придерживаются. То есть, они считают, что не нужно воевать с РФ, и, более того, не следует допускать даже такую возможность. Эта линия, кстати, уже проявилась в заявлениях представителей новой администрации Трампа, которые еще не вступили в свои должности. Они в унисон говорят, мол, пусть европейцы беспокоятся о безопасности Украины, а мы здесь не должны быть задействованы никоим образом. И очевидно, что заявления, которые прозвучали в интервью Зеленского в телемарафоне — это такой осторожный ответ на все эти заявления окружения Трампа".

Подчеркнув, что действительно, любые гарантии безопасности для Украины без участия США не будут действенными, эксперт добавил: "Так или иначе, весь Запад ориентируется на позицию Соединенных Штатов. И пусть участие США будет минимальным, но оно непременно должно быть, иначе это не будет восприниматься, как проект всего Запада, а значит — он не будет действенным".

Эксперт: "Трамп способен остановить Путина, а, справедливее сказать, помочь нам остановить Путина" Фото: Getty Images

На данном этапе, прогнозирует Петр Олещук, позиция Трампа по формуле безопасности для Украины вряд ли изменится, поскольку окружение будущего президента США "постоянно ездит ему по ушам", говоря, что, Россия, мол, вполне нормальная, это просто Байден спровоцировал Путина, потому что очень хотел затянуть Украину в НАТО. "То есть, Трамп постоянно слышит "песню" о том, что если Украину не принимать в НАТО, то русские и нападать больше не будут, потому что у них не будет никаких проблем. Эта, мягко говоря, искаженная мысль очень популярна и ее постоянно повторяет Маск и другие представители команды Трампа. В такой ситуации ожидать от старого-нового президента США каких-то качественно прорывных решений по Украине и НАТО или других гарантий безопасности, не приходится. Россиянам, к сожалению, удалось навязать Западу мысль о том, что закрытые для Украины двери в НАТО — это их вполне законное требование".

Комментируя вероятную роль Трампа в завершении войны, Петр Олещук отметил: "Слова Зеленского о решающей роли Трампа в российско-украинской войне — это как бы намек на то, что трамповская непредсказуемость может быть использована в более, скажем так, прогрессивных и полезных для мира направлениях, чем это обычно было раньше. О чем речь? О том, что главной проблемой Байдена и его администрации было то, что они были максимально предсказуемы и Путин это прекрасно понимал и на 99% знал, как они будут реагировать на ту или иную ситуацию. И в этом смысле непредсказуемость Трампа — это возможность блефовать, давить на Путина и тому подобное. Но это окно возможностей откроется тогда, когда Трамп будет действительно в этом заинтересован. Пока что я не вижу какого-то особого интереса с его стороны".

Израильская модель гарантии безопасности для Украины

Между тем политолог Олег Постернак, отметив в разговоре с Фокусом, что фактически в течение всего декабря 2024-го велись разговоры о гарантиях безопасности для Украины, констатировал: "Обсуждались три модели. Первая — приглашение и вступление Украины в НАТО под зонтик статьи 5-й Вашингтонского договора. Вторая модель — размещение миротворческого контингента европейских стран, что обсуждалось на саммите в Брюсселе 18-19 декабря и, похоже, не вызвало особого энтузиазма. Более того, некоторые из стран вообще довольно прохладно отнеслись к этой идее, считая ее сырой. И, наконец, третья модель, которую не обсуждали, но которая была бы очень реальной для Украины — это израильская модель, где речь идет о двусторонних гарантиях безопасности по новым договорам безопасности, которые предусматривали бы постоянную военную помощь и поддержку в случае очередного нападения".

Эксперт: "Дональд Трамп хочет выжать из этого кейса максимальный пиар-эффект" Фото: Getty Images

Именно третий вариант, отмечает политолог, сейчас является единственной альтернативой, "учитывая невозможность вступления Украины в НАТО". "Такой сигнал в своем интервью в телемарафоне послал Зеленский союзникам, поскольку размещение европейского миротворческого контингента выглядит реально фантастической идеей. В общем, вопрос заключается в том, насколько европейские страны и США готовы вложиться в вопрос безопасности Украины в будущем на институциональном и договорном уровнях, которые будут предусматривать на просто эфемерные обязательства, а вполне предметные вещи по аналогии со статьей пятой натовского договора. Чрезвычайно важно, чтобы эта условная израильская модель безопасности для Украины не стала повторением Будапештского меморандума или договоров безопасности 2024 года, которые содержат лишь общие вещи, хотя являются определенным дипломатическим успехом Украины", — подчеркнул Олег Постернак.

Оценивая же вероятную роль Трампа в достижении мира, политолог отметил, что российско-украинская война на самом деле не является ключевым вопросом для новоизбранного президента США. По мнению эксперта, Дональд Трамп хочет выжать из этого кейса "максимальный пиар-эффект". Отталкиваясь от этого, констатирует Олег Постернак, ожидания того, что"Трамп придет — порядок наведет и мир принесет" являются справедливыми, актуальными, но не стопроцентно идеальными. В этом контексте многое, заключает политолог, будет зависеть от результатов визита в Киев спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который ожидается уже в ближайшее время.